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Правящая партия Венесуэлы заявила о намерении выдвинуть Мадуро на выборы

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ton Molina
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Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) сообщила о выдвижении кандидатом на предстоящие в 2024 году президентские выборы действующего лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщил в четверг, 25 января, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Родригес заявил об этом на посвященном заговору ультраправой оппозиции по дестабилизации ситуации в стране и убийству главы государства пленарном заседании, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

«Мы виновны в том, что не приняли, не допустили, не раскрыли, не разобрали планы, направленные на убийство президента, который также является нашим кандидатом», — сказал он.

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Ранее, 29 ноября, Мадуро попросил президента США Джо Байдена полностью отменить все санкции и начать новую эру в двухсторонних отношениях стран. По словам лидера Мадуро, «вся Венесуэла согласна» с его предложением об отмене санкций и восстановления отношений с США.

10 ноября президент Венесуэлы Мадуро упомянул, что его страна ведет секретные переговоры с США, которыми руководит председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Венесуэла до конца ноября должна снять поражение в политических правах с оппозиционных лидеров, которое не позволяет им поучаствовать в президентских выборах. Родригес ответил на это заявление и назвал слова Блинкена ложью и шантажом, подчеркнув, что Венесуэла не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела.

До этого, 19 октября, источник в американском минфине рассказал, что США ослабляют санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы в ответ на соглашение о проведении выборов в 2024 году, достигнутое правительством Венесуэлы и оппозицией страны. Это может стать значительным шагом в сторону расширения взаимодействия двух стран по самым разным вопросам — от энергетики до миграции.

10 октября министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что США ведут агрессивную политику в отношении страны, что негативно сказывается на правах ее народа. По его словам, в отношении Венесуэлы были осуществлены «попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, терроризм и незаконные ограничительные меры».

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