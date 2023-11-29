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Мадуро попросил Байдена отменить санкции и начать новый период отношений

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Frederico Brasil
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил президента США Джо Байдена полностью отменить все санкции и начать новую эру в двухсторонних отношениях стран. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает издание Еl Сomercio.

«Вся Венесуэла согласна с требованием окончательно и полностью отменить экономические санкции и открыть новый период, новую эру отношений уважения и сотрудничества на самом высоком уровне между Соединенными Штатами Америки и Венесуэлой», — заявил он на национальном совете по продуктивной экономике.

По словам лидера Мадуро, «вся Венесуэла согласна» с его предложением об отмене санкций и восстановления отношений с США.

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10 ноября президент Венесуэлы Мадуро упомянул, что его страна ведет секретные переговоры с США, которыми руководит председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Венесуэла до конца ноября должна снять поражение в политических правах с оппозиционных лидеров, которое не позволяет им поучаствовать в президентских выборах. Родригес ответил на это заявление и назвал слова Блинкена ложью и шантажом, подчеркнув, что Венесуэла не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела.

До этого, 19 октября, источник в американском минфине рассказал, что США ослабляют санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы в ответ на соглашение о проведении выборов в 2024 году, достигнутое правительством Венесуэлы и оппозицией страны. Это может стать значительным шагом в сторону расширения взаимодействия двух стран по самым разным вопросам — от энергетики до миграции.

10 октября министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что США ведут агрессивную политику в отношении страны, что негативно сказывается на правах ее народа. По его словам, в отношении Венесуэлы были осуществлены «попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, терроризм и незаконные ограничительные меры».

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