В Париже двух блокадниц наградили к 80-летию освобождения Ленинграда

Двум проживающим во Франции россиянкам, пережившим блокаду Ленинграда, вручили почетные знаки ко дню 80-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады. Мероприятие прошло 25 января в Русском доме науки и культуры в Париже, награждение проводил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Хотел бы особо поприветствовать находящихся в этом зале свидетелей той страшной блокады, которую они пережили в раннем детстве. Это Нелли Владимировна Губко и Наталия Валерьевна Щербина. В вашем лице мы сегодня чествуем всех, кто своим мужеством и верой в Победу подарил нам мир», — объявил он.

Посол напомнил, что в октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда фашистскими войсками преступлением против человечности и геноцидом советского и российского народа. Мешков отметил, что это особенно важно сейчас, когда некоторые государства пытаются переписать историю Великой Отечественной войны и размыть понятие «нацизм».

«Наш долг — сделать эти исторические факты достоянием миллионов людей, сохранить неизменной память о подвиге нашего народа», — подчеркнул представитель дипведомства.

Одна из гостей мероприятия, Женевьев Диспо, в беседе с «Известиями» поделилась, что приезжает в Русский дом науки и культуры, так как именно там можно увидеть и узнать историческую правду. Она признала, что профессора истории во Франции уже около 30 лет говорят что угодно, кроме правды, подчиняясь североатлантической идеологии.

«Сейчас везде такая русофобия, что мы должны обязательно приехать сюда, чтобы восстановить истину. <…> Я настолько опустошена, когда вижу, что никто не знает, какая сегодня годовщина — освобождения Ленинграда от блокады. Мне очень грустно, и я надеюсь, что всё изменится. Мы должны продолжать бороться за историческую правду», — заключила Диспо.

Ранее 25 января президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам и гостям международного слета потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград» заявил, что память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священна. По словам президента, эта встреча служит сбережению исторической правды, воспитанию молодежи на примере «героических страниц ратной летописи Отечества».

Ранее, 23 января, прошел торжественный прием в Мариинском дворце Санкт-Петербурга, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На мероприятие были приглашены ветераны, защитники и жители блокадного Ленинграда. Также в нем приняли участие госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, депутаты заксобрания Северной столицы и его спикер Александр Бельский.

До этого, 18 января, в Петербурге состоялась торжественная траурная церемония возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда, посвященная 81-й годовщине прорыва блокады города.

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги.