Глава Минфина США назвала пугающим госдолг в более чем $34 трлн

Размер внешнего долга Соединенных Штатов превысил $34 трлн, что не может не беспокоить. Об этом 25 января сообщает министр финансов США Джанет Йеллен в ходе брифинга по результатам встречи некоммерческой беспартийной организации «Чикагский экономический клуб».

«Абсолютный уровень нашего государственного долга составляет $34 трлн, и это пугающая цифра», ― приводит слова министра телеканал C-SPAN.

По словам главы американского минфина, несмотря на колоссальный внешний долг, стоимость его обслуживания исключительно низка, невзирая на его возросшее соотношение к ВВП.

«У нас огромная экономика. Думаю, лучше сосредоточиться на процентных расходах, связанных с этим долгом в реальном выражении. До сих пор это было вполне осуществимо», ― подчеркнула Йеллен.

Тем не менее для решения проблемы госдолга, по словам министра, необходимо приложить максимум усилий, в том числе со стороны конгресса и администрации президента Соединенных Штатов, поскольку в стране наблюдается изменение демографии, включая старение населения.

«Теперь, если процентные ставки будут повышенными в течение длительного времени, в том числе из-за демографии страны и старения населения, нам действительно необходимо предпринять шаги, чтобы гарантировать, что наш дефицит снизится и останется на управляемом уровне. И нам нужно, чтобы конгресс и администрация работали над этим. Также считаю, что важно инвестировать в нашу экономику. В этом нет ничего плохого», ― заявила глава минфина.

В начале января агентство Reuters со ссылкой на заявление американского минфина сообщило, что госдолг США впервые за всё время превысил $34 трлн.

Тогда же экономист Ярослав Кабаков в беседе с «Известиями» заявил, что повышение внешнего долга США не приведет к дефолту, но возникнут существенные проблемы с бизнесом. По его словам, могут возникнуть определенные проблемы, связанные с оборотом казначейских облигаций с их волатильностью, что создаст дополнительные риски для бизнеса в стране.

21 октября американский минфин сообщил, что дефицит бюджета за год достиг $1,7 трлн, что эквивалентно 6,3% ВВП. В отчете ведомства уточнялось, что существенной причиной дефицита эксперты-финансисты назвали падение доходов, отметив при этом важность предлагаемой президентом политики по реформированию налоговой системы.

Еще в июне Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США. Предполагалось, что документ приостановит лимит государственного долга до 1 января 2025 года и увеличит его со 2 января 2025 года.