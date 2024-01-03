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Экономист усомнился в возможности дефолта в США после повышения госдолга

Экономист Кабаков: повышение госдолга США приведет к проблемам с бизнесом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Повышение государственного долга США не приведет к дефолту, но возникнут существенные проблемы с бизнесом. Об этом 3 января заявил в беседе с «Известиями» экономист Ярослав Кабаков.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на заявление американского минфина сообщило, что госдолг США впервые за всё время превысил $34 трлн.

«Можно говорить о том, что [президент США Джо] Байден сумел решить проблему с потолком госдолга, отодвинув ее фактически до 2025 года. Но, если рассматривать госдолг США, очень сложно предположить дефолт, учитывая, что долг номинирован в американских долларах. Таким образом, проблема вполне может быть решаема. <...> Если говорить по существу, конечно же, дефолт США не грозит», —сказал Кабаков.

При этом, по его словам, могут возникнуть определенные проблемы, связанные с оборотом казначейских облигаций с их волатильностью, что создаст дополнительные риски для бизнеса в США.

«В текущей ситуации как таковой задачи по снижению госдолга не стоит. Есть более насущные проблемы, связанные с инфляцией, ключевой ставкой, и в этом отношении снижение ключевой ставки будет снижать проценты по госдолгу. Это, наверное, сейчас является первоочередной проблемой», — подчеркнул экономист.

Кроме того, есть риск возникновения потрясений в корпоративном секторе.

«На мировой рынок, на глобальные финансовые рынки, конечно же, высокая процентная ставка достаточно сильно влияет, что создает сложности и для мировой торговли, и для использования доллара в мировой торговле, потому что фондироваться в долларах становится гораздо сложнее. Мы видим в том числе тектонические сдвиги в мировой торговле с точки зрения использования доллара и других валют, которые активно замещают доллар в мировой торговле», — резюмировал эксперт.

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В начале ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США имеют такой государственный долг, что для печати долларов на его обслуживание в скором времени будет не хватать бумаги.

21 октября американский минфин сообщил, что дефицит бюджета США за год достиг $1,7 трлн, что эквивалентно 6,3% ВВП. В отчете ведомства уточнялось, что существенной причиной дефицита эксперты-финансисты назвали падение доходов, отметив при этом важность предлагаемой президентом политики по реформированию налоговой системы.

Еще в июне Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США. Предполагалось, что документ приостановит лимит государственного долга до 1 января 2025 года и увеличит его со 2 января 2025 года.

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