Государственный долг США впервые за все время превысил $34 трлн. Об этом 2 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление американского минфина.

Уточняется, что объем госдолга США составил $34,001 трлн.

Ранее, 9 ноября, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сказал, что США имеют такой государственный долг, что для печати долларов на его обслуживание в скором времени будет не хватать бумаги.

21 октября американский минфин сообщил, что дефицит бюджета США за год достиг $1,7 трлн, что эквивалентно 6,3% ВВП. В отчете ведомства пояснялось, что существенной причиной дефицита эксперты-финансисты назвали падение доходов, отметив при этом важность предлагаемой президентом политики по реформированию налоговой системы.

Американское казначейство 10 октября сообщило о достижении госдолгом США отметки в $33 трлн 513 млрд. Менее чем за месяц рост составил $500 млрд.

19 сентября минфин США сообщил, что государственный долг страны впервые в истории достиг рекордного показателя в $33 трлн. В июне эта сумма составляла $32 трлн.

До этого, 3 июня, американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США. Предполагалось, что документ приостановит лимит государственного долга до 1 января 2025 года и увеличит его со 2 января 2025 года.