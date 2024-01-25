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Посол РФ передал парламентариям Франции обращение Госдумы о наемниках ВСУ

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Российский посол в Париже Алексей Мешков передал французским парламентариям обращение Госдумы об участии французских наемников в боевых действиях на территории Украины за киевский режим, сообщил он 25 января. Днем ранее Госдума приняла соответствующий проект обращения к Нацсобранию Франции.

«Я вчера встречался с французскими парламентариями и вручил им это послание от Госдумы и одновременно вручил распечатку с сайта посольства Украины во Франции, где звучит призыв к французам вступать в украинский иностранный легион», — приводит слова посла «РИА Новости».

Посол Мешков уверен, что французские власти не могут не знать об участии своих граждан в качестве наемников на стороне Киева. К тому же в призыве указано, кто может стать членом легиона и прилагается специальный формуляр для заполнения.

«Мои французские собеседники реагировали так, как будто они впервые это видят. Но я не уверен, что это именно так», — отметил дипломат.

Мешков напомнил, что для французских дипломатов обвинять Россию в дезинформации стало традицией, при том, что «сами они знают, где правда».

«Поэтому, к сожалению, приходится разговаривать и с теми, кто выражает противоположную точку зрения. В этом и есть смысл дипломатии», — сказал он.

В послании российские парламентарии выразили сожаление о том, что власти Франции, которая некогда выступала вместе с Россией в качестве одного из инициаторов военно-политической разрядки в Европе, теперь «лишь продлевают агонию нацистского киевского режима».

«Несмотря на то, что официальный Париж отрицает участие французских наемников в военном конфликте на Украине, а наемничество запрещено французским законодательством, объективная информация о потерях в составе наемнических неонацистских подразделений достоверно свидетельствует об обратном», — говорится в послании.

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19 января председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии намерены обратиться в Национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией военными РФ французских наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что во Франции наемничество запрещено законом.

18 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что посол Франции в России Пьер Леви вызван в дипведомство после уничтожения российскими военными пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.

За день до этого Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков были уничтожены, более 20 — ранены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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