Российская ПВО сбила два снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня RM-70 Vampire над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале 25 января.
«Сегодня около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», — указано в публикации.
Новость дополняется