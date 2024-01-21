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ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе
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Фото: РИА Новости
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Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 21 января.

«В хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. В хуторе Терезовка атаке подвергся гражданский автомобиль», — написал Гладков.

Сообщается, что пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах, отметил губернатор.

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20 января сообщалось, что ВСУ атаковали село Колотиловка Белгородской области. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект связи.

В тот же день украинский дрон-камикадзе упал при попытке атаки села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Вскоре после этого Гладков сообщил про обстрел ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших при этих ударах нет. В результате обстрела в частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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