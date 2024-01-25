Новак заявил о полном покрытии потребностей РФ по запасам бензина

Россия в настоящий момент полностью обеспечена бензином, объемы производства покрывают потребности в топливе в полном объеме. Об этом 25 января заявил «Известиям» заместитель председателя правительства Александр Новак.

«Я не вижу в этом плане никаких проблем, которые дестабилизировали бы ситуацию. И мы продолжим [ее] мониторить, продолжим работу с нашими компаниями. То, что цены несколько отскочили от низкого уровня, в этом ничего страшного нет, потому что они были на очень низком уровне на бирже, на оптовом рынке», — сказал он.

Новак подчеркнул, что потребителей в первую очередь интересуют цены на заправочных станциях, которые держатся на текущем уровне и не увеличиваются.

Ранее, 23 января, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что в ближайшее время в России не ожидается резкого скачка биржевых цен на бензин.

До этого, 19 января, в Минэнерго сообщили, что по итогам 2023 года нефтяные компании увеличили производство бензина по сравнению с уровнем 2022 года. Тогда отмечалось, что цены на топливо стабилизировались, а его дефицита не зафиксировано. Ведомство также подчеркнуло, что запасы автобензинов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нефтебазах выросли.

Днем ранее в министерстве заявили «Известиям», что в настоящий момент нет необходимости возврата к временному запрету на экспорт топлива из РФ, несмотря на положительный эффект от его введения в предыдущий раз.