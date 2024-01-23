Аналитик спрогнозировала цены на бензин в России

В ближайшее время в России не ожидается резкого скачка биржевых цен на бензин, рассказала «Известиям» 23 января вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова. Кроме того, по ее словам, нет предпосылок и для серьезного роста розничной стоимости.

«Переработка нефти в России обычно увеличивается зимой благодаря более высокому сезонному потреблению дизельного топлива и мазута. Однако повреждение установки каталитического крекинга на заводе НОРСИ («Нижегороднефтеоргсинтез». — Ред.) внесло свои коррективы. Завод остановил одну из двух установок каталитического крекинга из-за поломки компрессорного оборудования, которое будет проблематично заменить в ближайшее время из-за санкций. Предприятие сократило производство бензина, что снизило общий средний показатель. «Лукойл» сообщил об инциденте 12 января, но подробностей о том, что произошло, не предоставил», — отметила эксперт.

Аналитик уточнила, что переработка нефти на этом заводе в период с 11 по 17 января упала более, чем на 51 тыс. баррелей в день по сравнению со средним показателем за большую часть декабря. Кроме того, она обратила внимание на то, что также снизились объемы нефтепереработки на заводах «Башнефть» и «Славнефть». В результате, снижение производства привело к дефициту и росту цен, объяснила эксперт.

«Мы не ожидаем резкого скачка биржевых цен в дальнейшем, так как в случае необходимости потребности внутреннего рынка будут удовлетворены благодаря уменьшению поставок в экспортном направлении, а если ситуация усугубится, правительство может ввести повторный запрет на экспорт бензина», — сказала Веретенникова.

Говоря о розничных ценах, она отметила, что предпосылок для серьезного их роста в ближайшей перспективе также нет.

«Розничные цены на АИ-92 и АИ-95 в 2023 году выросли на 6,2% и 6,9%, что ниже уровня инфляции (7,4%). Это свидетельствует о том, что операторы АЗС получают комфортную прибыль при продаже бензина: чистая маржа при продаже 1 л АИ-92 и АИ-95 в прошлом году находилась на уровне 7,3 рубля и 8,3 рубля соответственно», — заключила аналитик.

Согласно данным сайта Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, на 15:26 мск биржевая стоимость Аи-92 составляла 45 753 рублей за 1 т, Аи-95 — 48 774 рублей за 1 т.

Ранее, 20 декабря 2023 года, сообщалось, что территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили 26 антимонопольных дел в 18 регионах, выявив признаки завышения стоимости бензина и дизеля. До этого, 6 декабря, ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива и реализовать его на бирже в большем объеме.