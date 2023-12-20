ФАС возбудила 26 дел в регионах по признакам завышения цен на бензин и дизель
Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили 26 антимонопольных дел в 18 регионах, выявив признаки завышения стоимости бензина и дизеля. Об этом сообщили «Известиям» в службе 20 декабря.
«Контрольно-надзорные действия продолжаются. Приняты меры по увеличению нормативов продажи топлива на бирже бензина с 13 до 15%, дизтоплива — с 9,5 до 12,5%. 6 декабря 2023 года ФАС России рекомендовала нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива и реализовать его на бирже в большем объеме», — пояснили в ФАС.
Ранее, 30 ноября, сообщалось, что территориальные органы возбудили более 20 антимонопольных дел в 17 регионах РФ по фактам роста цен на топливо. Тогда же в антимонопольной службе рассказали, что выход ряда нефтеперерабатывающих заводов из плановых ремонтов позволит увеличить его производство. В итоге это приведет к стабилизации биржевой цены.
11 декабря представители Минэнерго и Минсельхоза в ходе совещания под председательством вице-премьера Александра Новака заявили, что в большей части российских регионов наблюдается снижение стоимости бензина и дизельного топлива в мелкооптовом сегменте.