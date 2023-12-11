В правительстве заявили о продолжении снижения стоимости бензина в регионах РФ

В большей части регионов России продолжается снижение стоимости бензина и дизельного топлива в мелкооптовом сегменте. Об этом заявили представители Минэнерго и Минсельхоза в ходе совещания под председательством вице-премьера Александра Новака, говорится 11 декабря на сайте правительства РФ.

Совещание было посвящено ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, в нем приняли участие руководство нефтяных компаний, представители Минэнерго, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Минсельхоза и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

«Представители Минэнерго и Минсельхоза отметили стабилизацию цен на топливо в стране и отсутствие его дефицита. В большей части регионов продолжается плановое снижение стоимости бензина и дизельного топлива в мелкооптовом сегменте в соответствии с биржевой динамикой», — уточняется в сообщении.

Цены на бензин и дизель не превысили прогноза инфляции по итогам года.

В Минэнерго указали, что по итогам ноября произведено больше зимнего дизельного топлива, чем за аналогичный период прошлого года. Запасы бензина и дизельного топлива остаются на высоком уровне.

Новак поручил участникам совещания мониторить ситуацию с ценами на топливо на АЗС в проблемных регионах. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями должно согласовать баланс производства зимнего дизельного топлива до конца марта.

«Нефтяникам рекомендовано увеличить предложение зимнего дизеля на биржевых торгах», — заключили в правительстве.

Ранее в понедельник вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что оптовые цены на бензин опустились за месяц и это может быть связано с сезонностью.

Говоря о розничных ценах на заправках, эксперт отметила, что снижение стоимости маловероятно. По ее словам, ранее правительство РФ не поддержало инициативу признания бензина и дизтоплива социально значимыми продуктами.

В конце ноября в Минэнерго РФ сообщили «Известиям», что ситуация на внутреннем рынке моторных топлив — как оптовых, так и розничных — стабилизировалась. В настоящее время общие запасы моторных топлив составляют более 5 млн т, уточнили в ведомстве.