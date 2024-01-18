Минэнерго не поддержало возвращение запрета на экспорт топлива из России

Временный запрет на экспорт, введенный в сентябре прошлого года, позволил насытить внутренний рынок топливом и стабилизировать цены, но, несмотря на положительный эффект от его внедрения ранее, в настоящий момент потребности в таком решении нет, заявили «Известиям» в Минэнерго.

«Минэнерго придерживается рыночных принципов ценообразования и баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Министерство в ежесуточном режиме проводит мониторинг ситуации с топливообеспечением и готово принимать оперативные меры при необходимости», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что предпосылок для роста цен в рознице выше инфляции сейчас нет, при этом оптовые цены более волатильны.

Ранее в прессе появилась информация, что вице-премьер Александр Новак 19 января проведет совещание с нефтяниками по ситуации на рынке нефтепродуктов, в ходе которой в том числе может быть рассмотрена возможность возврата запрета на экспорт.

Обсуждение меры началось на фоне внеплановой остановки НПЗ «Лукойла». 15 января Минэнерго сообщило, что в России снизилось производство автомобильных бензинов из-за внепланового ремонта на предприятии «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области. Компания временно остановила одну из установок «в связи с инцидентом». Детали не уточнялись, но в СМИ высказывались предположения, что из строя вышло иностранное оборудование, поставки комплектующих к которому сейчас невозможны из-за санкций.

О решении ввести временные ограничения на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка правительство сообщило 21 сентября. Такая мера последовала после сообщений об ухудшении ситуации в регионах — дефиците топлива и росте цен на него. Оптовая стоимость бензина в России неоднократно била рекорды, а рост розничной превысил темпы инфляции. Позднее на фоне улучшения ситуации на российском топливном рынке правительство отменило временный запрет на экспорт бензина, а 22 ноября — на экспорт летнего дизеля.

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Безвывозная ситуация: перевозчики просят вернуть запрет на экспорт топлива