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В Псковской области с 25 по 30 января по ночам будут отключать LTE

Губернатор Ведерников: в Псковской области с 25 по 30 января по ночам будут отключать LTE
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Фото: РИА Новости/Яков Андреев
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В Псковской области с 25 по 30 января в период с 23:00 до 6:00 не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи. Об этом 25 января сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, отключение будет происходить в связи с техническими работами по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования. При этом ограничений на пользование интернетом стандарта 3G нет, добавил Ведерников.

«Но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои. Учитывайте эту информацию. В частности, по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами», — сказано в Telegram-канале губернатора.

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До этого, 20 декабря, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что активное развертывание сетей формата 5G на отечественных базовых станциях в крупных городах России начнется с 2026 года. По его словам, подготовительные работы будут проходить в течение 2025-го. Говоря планах развертывания сетей 6G, Шадаев уточнил, что данный вопрос прорабатывается.

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