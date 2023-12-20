Развертывание сетей 5G в крупных городах РФ начнется с 2026 года

Активное развертывание сетей формата 5G на отечественных базовых станциях в крупных городах России начнется с 2026 года. Об этом 20 декабря сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на презентации отечественной базовой станции 5G в рамках выставки-форума «Россия».

По его словам, подготовительные работы по запуску сетей будут проходить в течение 2025 года. Что касается планов развертывания сетей 6G, Шадаев уточнил журналистам, что данный вопрос прорабатывается, в следующем году начнутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В октябре директор департамента госрегулирования телеком-рынка Минцифры РФ Дмитрий Тур сообщил, что отключение сетей мобильной связи третьего поколения (3G) в рамках плана по перспективному использованию радиоэлектронных средств (РЭС) в России будет производиться в 2027–2030 годах.

Ранее, в августе, в ведомстве сообщали, что сети 5G должны быть развернуты к 2035 году во всех городах России с населением более 100 тыс. В проекте стратегии Минцифры по развитию отрасли связи в РФ также отмечалось, что к 2035 году в стране должны быть полностью заменены базовые станции LTE и более ранних поколений сотовой связи на российские аналоги.

В июне председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Стратегия развития отрасли «Связь» до 2035 года» заявил, что для России важно переходить на сети связи новых поколений. Он также подчеркнул, что нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE. Председатель правительства призвал усилить научные изыскания в этой области.