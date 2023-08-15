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Сети 5G планируют развернуть во всех больших городах РФ к 2035 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сети 5G должны быть развернуты во всех городах России с населением более 100 тыс. человек к 2035 году. Это следует из проекта стратегии Минцифры по развитию отрасли связи в РФ, опубликованного во вторник, 15 августа.

«Второй этап реализации стратегии (2031–2035 годы) включает: развертывание сетей 5G на отечественном оборудовании во всех городах с населением от 100 тыс. человек, с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критических инфраструктур и служб безопасности», — говорится в документе.

Также сообщается, что после 2030 года технологию 3G в России перестанут использовать, а на 2035 год намечено начало коммерческой эксплуатации сетей 6G в стране.

Кроме того, согласно проекту, планируется подключить к интернету с использованием сетей фиксированной связи 98% домохозяйств и социально значимых объектов. При этом скорость подключения должна быть не менее 1 Гбит/с.

В документе также отмечается, что к 2035 году в стране должно быть полностью заменены базовые станции LTE и более ранних поколений сотовой связи на российские аналоги.

В проекте Минцифры предлагается также ввести льготные тарифы для операторов на размещение объектов связи на государственных и муниципальных объектах.

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В июне председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Стратегия развития отрасли «Связь» до 2035 года» заявил, что для России важно переходить на сети связи новых поколений. Он также подчеркнул, что нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE. Председатель правительства призвал усилить научные изыскания в этой области.

Российский премьер рассказал также о дорожной карте «Развитие современных сетей», реализацию которой запустило правительство, чтобы ускорить переход на российские базовые станции LTE и 5G. В нее входят несколько программ государственной поддержки. В числе прочего в этом году по этой дорожной карте планируется выделить субсидии в размере около 3,5 млрд рублей, которые пойдут на изготовление высокотехнологичных устройств.

Ранее в том же месяце глава «Ростелекома» Михаил Осеевский во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году к широкополосному интернету должны подключить 97% домохозяйств в России. При этом более 900 тыс. домохозяйств, квартир и домов в России были подключены к широкополосному доступу в интернет в 2022 году.

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