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Мишустин призвал усиленно переходить на сети связи нового поколения

Мишустин: нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России важно переходить на сети связи новых поколений. Об этом 20 июня заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Стратегия развития отрасли «Связь» до 2035 года».

Он также подчеркнул, что нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE. Председатель правительства призвал усилить научные изыскания в этой области.

«После прекращения поставок зарубежного телекоммуникационного оборудования возникли определенные затруднения, особенно в сегменте мобильной связи, где традиционно применялись западные решения», — отметил председатель правительства.

Мишустин рассказал о дорожной карте «Развитие современных сетей», реализацию которой запустило правительство, чтобы ускорить переход на российские базовые станции LTE и 5G. В нее входят несколько программ государственной поддержки. В числе прочего в этом году по этой дорожной карте планируется выделить субсидии в размере около 3,5 млрд рублей, которые пойдут на изготовление высокотехнологичных устройств.

«Самое главное, что у нас есть сильные производители, которые, уверен абсолютно, способны решить поставленные задачи. Я надеюсь, что мы с этим вызовом справимся», — подытожил Мишустин.

Скорость подступа: к 2035 году всю Россию покроют сверхбыстрым интернетом
Что это даст пользователям и их провайдерам

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 7 июня заявил, что к 2030 году к широкополосному интернету должны подключить 97% домохозяйств в России. При этом, более 900 тыс. домохозяйств, квартир и домов в России были подключены к широкополосному доступу в интернет в 2022 году.

По проекту стратегии развития отрасли связи на 2024-2035 годы 98% российских пользователей проводного интернета (широкополосный доступ, ШПД) к 2035 году получат доступ к скорость более одного Гбит/с, а для 50% станут доступными 10-гигабитные каналы.

Такую скорость интернета получат почти все домохозяйства и социально значимые объекты в населенных пунктах, где число жителей превышает 10 тыс. человек.

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