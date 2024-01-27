Тренд на усыновление: в России сократилось число детей-сирот

В России заметно сократилось число детей-сирот и детей, находящихся без попечения родителей — за последние 10 лет их стало меньше почти на четверть. Кроме того, на 66% уменьшилось количество детей в детских домах, сообщил заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко. «Известия» выяснили, с чем связаны такие перемены, почему россияне стали чаще усыновлять детей и какие важные проблемы остались в этой сфере.

Улучшение ситуации

В России сократилось число детей-сирот. В период с 2013 по 2023 год их стало меньше на 24%, а детей в детских домах — на 66% , сообщил заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко.

« За последние 10 лет число детей-сирот, находящихся в организациях, сократилось на 66% (со 106 тыс. в 2013 году до 35 тыс. в 2023 году). Общая численность детей-сирот сократилась на 24% — с 491,5 тыс. в 2013 году до 375,7 тыс. в 2023 году », — рассказал Вовченко на 95-й сессии Комитета ООН по правам ребенка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Замминистра отметил, что в России продолжается реализация федерального и региональных планов мероприятий по профилактике социального сиротства. Благодаря им случаи лишения родительских прав в стране снизились на 2,2%. Кроме того, на 12,6% сократились случаи, когда из семей изымали детей из-за угрозы их жизни и здоровью.

По данным Минпросвещения, в 2021 году в России проживала 391 тыс. сирот и детей, родители которых не исполняют свои обязанности или лишены прав (это 2% от общего числа детей в стране). 35,3 тыс. из них находились в организациях для детей-сирот и 4,5 тыс. — под опекой госорганов. Такие изменения связали с падением рождаемости и смягчением политики по лишению родительских прав.

Причины снижения

Как говорит в беседе с «Известиями» программный директор фонда «Дети наши» Светлана Строганова, снижение числа сирот в России связано с двумя причинами: первая — это увеличение числе детей, устраиваемых в приемные семьи. А вторая — курс на сохранение кровных семей, усиление работы по профилактике сиротства.

— Сами планы по профилактике сиротства работают по-разному. В некоторых регионах используются апробированные технологии, в нескольких уже закрыты дома ребенка (где содержатся дети от 0 до 4 лет) — дети либо остаются с кровными родителями, либо сразу устраиваются в приемные семьи. Единого плана работы с семьей в России нет, везде используются разные. Пока еще до универсальных технологий далеко, — говорит эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Директор Института научно-общественной экспертизы, председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко объясняет улучшение показателей политикой по снижению численности детей-сирот и детей, находящихся без попечения родителей, которая проводилась в России в последние несколько лет. Большинство сирот в стране находятся не в детских домах, а под опекой родственников либо в приемных семьях.

— Особенно важно отметить результаты, достигнутые по снижению численности детей, которые воспитываются в специализированных учреждениях — большое количество ребят передали в семьи. Конечно, свою роль сыграли меры социальной поддержки — выплаты, пособия. Но самым важным всё равно остается согласие воспитывать детей, рост ответственности людей, — отмечает собеседник «Известий».

По словам Рыбальченко, в последние годы специалисты начали видеть изменение подхода россиян к усыновлению детей: они готовы брать в семьи даже те категории, которые еще несколько лет назад рассматривали неохотно. В том числе детей с ВИЧ-инфекцией .

Тренд на семью

О том, что в России появился тренд на усыновление детей, говорит «Известиям» и руководитель благотворительного фонда «Дорога жизни», член Общественного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Котельникова.

— Люди, которые понимают, что имеют ресурсы, чтобы забрать ребенка из детского дома в семью, забирают его. Но нужно отметить, что детей, имеющих проблемы со здоровьем и живущих в домах-интернатах для инвалидов (некоторые переходят туда из дома ребенка), к сожалению, всё еще усыновляют крайне редко , — отмечает Котельникова.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

По ее словам, тенденция к тому, что дети «уходят» в семьи, действительно есть, но связана она по большей части с маленькими и здоровыми детьми. Реже всего сейчас забирают детей с инвалидностью, подростков (их боятся брать, так как личность ребенка уже сформирована) и детей, имеющих братьев и сестер.

— Зачастую для таких «паровозиков» разобщение друг с другом — это своего рода трагедия, тем более если их изымали в более позднем, сознательном возрасте. Они привязаны друг к другу и часто с будущими приемными родителями не хотят общаться, поэтому, если их не разделяют, они «застревают» в системе, — заключает она.

«Невидимые» дети

О ряде проблем, связанных с детьми-сиротами, говорят и другие эксперты. Светлана Строганова называет одной из главных ситуацию с «невидимыми» детьми — теми, кто живет в детских домах, но не оформлен как сирота.

— Это так называемые родительские дети: когда мама или папа пишет заявление с просьбой поместить ребенка в учреждение в связи с тяжелой жизненной ситуацией. И ребенок может жить там годами, а службы устройства в приемные семьи не будут «видеть» его, так как у него нет статуса , — говорит программный директор фонда «Дети наши».

Решение такой ситуации эксперт видит в семьях кризисного размещения, которым могут временно передаваться такие дети. Кроме того, специалисты могли бы усилить работу с кровными семьями детей и больше заниматься профилактической работой с молодыми семьями из «групп риска».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко относит к главным «сиротским» проблемам недостаток ресурсов и финансирования для специализированных учреждений, где проживают дети, и сокращение расходов местных бюджетов на обеспечение жильем сирот при выходе из интернатного учреждения.

— Кроме того, проблемы могут возникать при переходе детей-сирот во взрослую жизнь. Они часто испытывают трудности в адаптации, получении образования, поиске работы и создании собственной семьи. Нужно совершенствовать программы поддержки молодых людей, помогать им успешно интегрироваться в общество, — считает эксперт.

В свою очередь, Анна Котельникова отмечает важность работы с приемными родителями: по ее мнению, в школах приемных родителей (ШПР) надо давать не только базовую информацию, но и уделять большое внимание психологическому и медицинскому аспекту, поскольку сиротство всегда влияет на здоровье и общее состояние ребенка.

— В целом в вопросе детей-сирот важен комплексный подход с использованием поддержки государства, успешного опыта реализации проектов НКО, успешного практического опыта семей с особенными детьми и приемных семей. А также развитие системы поддержки беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации или с риском рождения особенного ребенка, — заключает собеседница «Известий».