МИД Литвы предложил продлить ограничения на въезд для россиян и белорусов

Министерство иностранных дел Литвы предложило продлить еще на год ограничения на въезд для граждан России и Белоруссии, сообщает 25 января Lrt.lt. Срок действия нынешних рестрикций заканчивается 2 мая, их предлагается пролонгировать до 2 мая 2025 года.

Также МИД предложил ужесточить проверки въезжающих в Литву граждан Белоруссии. Так, пограничникам предлагается дополнительно оценивать, не представляет ли их пребывание угрозу для общественного порядка, внутренней безопасности, здоровья населения или международных отношений.

В ведомстве указали, что на фоне ситуации на Украине причины, по которым был принят закон об ограничениях, до сих пор не исчезли.

Литва приостановила выдачу виз и статуса электронного резидента гражданам РФ и Белоруссии. Также россиянам запрещен въезд в Литву по сухопутной границе (за некоторыми исключениями), и гражданам без вида на жительство (ВНЖ) также запрещена продажа недвижимости в Литве.

В августе 2023 года департамент миграции балтийской республики сообщил, что более 1 тыс. граждан России и Белоруссии, которые обратились к властям Литвы по вопросам ВНЖ или национальной визы, получили отказ, поскольку государство признало их лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности.

До этого, в июле, правительство Литвы ограничило грузовой транзит 57 групп товаров через Россию и Белоруссию. В список в основном входят товары с микроэлектроникой и полупроводниковыми компонентами. Ограничение будет действовать около года.

В апреле сейм Литвы проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране. За принятие решения проголосовали 76 депутатов, против — 13, воздержались 34 парламентария.

С 19 сентября 2022 года Литва вместе с Эстонией, Латвией и Польшей «из соображений безопасности» ввела запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.