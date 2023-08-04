Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские войска за вечер выпустили более 35 снарядов 155 мм по ДНР
Политика
Путин подписал закон о переводах между своими счетами без комиссий
Мир
СМИ сообщили об отказе украинских дипломатов возвращаться на родину
Армия
Артиллеристы уничтожили закрытую позицию ВСУ на авдеевском направлении
Мир
В США заявили о неизменности положения Украины в случае передачи ей F-16
Общество
ВОЗ предупредила о высоком риске распространения холеры в мире
Экономика
Цена нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 17 апреля
Происшествия
В заброшенном доме Херсонской области найден схрон с боеприпасами
Мир
Бывший офицер разведки США заявил о способности России освободить Харьков
Экономика
В Минсельхозе заявили о стабильной динамике цен на свинину в России
Общество
Супруга участника спецоперации из Тульской области спасла девятерых детей
Мир
ЦПВС сообщил о подготовке не менее 200 боевиков в Сирии
Происшествия
Порядка 15 домов были затоплены из-за ливней в Дагестане

Власти Литвы признали угрозой нацбезопасности страны более 250 россиян

Власти Литвы увидели в 250 россиянах угрозу нацбезопасности
0
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 1 тыс. граждан России и Белоруссии, которые обратились к властям Литвы по вопросам вида на жительство (ВНЖ) или национальной визы, получили отказ, поскольку государство признало их лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности. Об этом 4 августа сообщил департамент миграции балтийской республики.

«После обобщения данных специальных анкет по ситуации на Украине, введенных в конце ноября 2022 года для граждан России и Белоруссии, <…> 1164 гражданина этих стран были признаны несущими угрозу национальной безопасности Литвы», — говорится в сообщении.

Всего из вышеуказанной цифры литовское ведомство насчитало 254 гражданина РФ: 43 россиянам отказали в выдаче временного вида на жительство, 46 обратившимся — в продлении этого документа, для 59 лиц он аннулирован. 52 российских гражданина были лишены права постоянного проживания в стране. В 52 случаях гражданам России отказали в выдаче национальной визы Литвы.

Согласно подсчетам департамента, угрозу национальной безопасности также представляют 910 граждан Белоруссии.

«Всем вышеупомянутым 1164 иностранцам также был запрещен въезд в Литву», — добавили в ведомстве.

Маленькие, но злые: для чего Литва вводит санкции против россиян
Гражданам РФ запретили покупать недвижимость и перевозить украинские гривны

4 августа сообщалось, что из Латвии выдворят не сдававших языковой экзамен граждан России. Граждане России, которые не сдавали языковой экзамен в Латвии для получения статуса постоянного жителя Евросоюза, получат письма с просьбой покинуть страну, заявил председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака. Лидака отметил, что закон предусматривает выдворение тех, кто в течение трех месяцев не покинул страну самостоятельно.

До этого, 3 июля, правительство Литвы ограничило грузовой транзит 57 групп товаров через Россию и Белоруссию. В список в основном входят товары с микроэлектроникой и полупроводниковыми компонентами. Ограничение будет действовать около года.

Ранее, 4 апреля, сейм Литвы проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране. За принятие решения проголосовали 76 депутатов, против — 13, воздержались 34 парламентария.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023