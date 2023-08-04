Власти Литвы признали угрозой нацбезопасности страны более 250 россиян

Более 1 тыс. граждан России и Белоруссии, которые обратились к властям Литвы по вопросам вида на жительство (ВНЖ) или национальной визы, получили отказ, поскольку государство признало их лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности. Об этом 4 августа сообщил департамент миграции балтийской республики.

«После обобщения данных специальных анкет по ситуации на Украине, введенных в конце ноября 2022 года для граждан России и Белоруссии, <…> 1164 гражданина этих стран были признаны несущими угрозу национальной безопасности Литвы», — говорится в сообщении.

Всего из вышеуказанной цифры литовское ведомство насчитало 254 гражданина РФ: 43 россиянам отказали в выдаче временного вида на жительство, 46 обратившимся — в продлении этого документа, для 59 лиц он аннулирован. 52 российских гражданина были лишены права постоянного проживания в стране. В 52 случаях гражданам России отказали в выдаче национальной визы Литвы.

Согласно подсчетам департамента, угрозу национальной безопасности также представляют 910 граждан Белоруссии.

«Всем вышеупомянутым 1164 иностранцам также был запрещен въезд в Литву», — добавили в ведомстве.

4 августа сообщалось, что из Латвии выдворят не сдававших языковой экзамен граждан России. Граждане России, которые не сдавали языковой экзамен в Латвии для получения статуса постоянного жителя Евросоюза, получат письма с просьбой покинуть страну, заявил председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака. Лидака отметил, что закон предусматривает выдворение тех, кто в течение трех месяцев не покинул страну самостоятельно.

До этого, 3 июля, правительство Литвы ограничило грузовой транзит 57 групп товаров через Россию и Белоруссию. В список в основном входят товары с микроэлектроникой и полупроводниковыми компонентами. Ограничение будет действовать около года.

Ранее, 4 апреля, сейм Литвы проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране. За принятие решения проголосовали 76 депутатов, против — 13, воздержались 34 парламентария.