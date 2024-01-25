Летевший в Мурманск борт Smartavia вернулся в Петербург из-за неисправности
Борт Smartavia, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом «Известиям» сообщил источник 25 января.
«Рейс 5N-517 авиакомпании Smartavia, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск, 25 января 2024 года был вынужден вернуться в аэропорт Пулково по технической причине», — говорится в сообщении компании.
Авиалайнер Boeing 737-800 вылетел согласно расписанию в 15:12. Решение вернуться в воздушную гавань экипаж принял в 16:04, а в 16:51 была совершена аварийная посадка. На борту находилось 183 пассажира и шесть членов экипажа.
Авиакомпания представила пассажирам резервный самолет, который доставит их в аэропорт назначения.
Пассажирам рейса принесли извинения за доставленные неудобства.
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