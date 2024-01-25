Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Международный аэропорт Сочи вернулся в штатный режим работы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале в четверг, 25 января.

«Сочинский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет с 23:13 мск 24 января до 02:07 мск 25 января», — написал он.

Из-за наложенных ограничений четыре самолета, которые направлялись в Сочи, были вынуждены приземлиться на запасной аэродром, находящийся в Минеральных Водах.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет», — рассказал Кореняко.

Ранее в тот же день сообщалось, что аэропорт Сочи переведен в ограниченный режим работы, при котором временно не отправляются и не принимаются рейсы.