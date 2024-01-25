В Росавиации сообщили о введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи
Международный аэропорт Сочи переведен в ограниченный режим работы, при котором временно не отправляются и не принимаются рейсы. Об этом 25 января сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов ― это главный приоритет», ― гласит Telegram-канал представителя Росавиации.
Также Кореняко добавил, что по состоянию на 25 января 1:20 мск три рейса, которые следовали в Сочи, были перенаправлены на запасной аэродром в аэропорту Минеральных Вод.
В ночь на 25 января на нефтебазе в Туапсе произошел пожар, в настоящий момент идет ликвидация возгорания. По словам главы Туапсинского района Краснодарского края Сергея Бойко, горит вакуумная установка на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).