Пожар произошел на нефтебазе в Туапсе

На нефтебазе в Туапсе произошел пожар, в настоящий момент идет ликвидация возгорания. Об этом ночью 25 января сообщил Оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на данные Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

«Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что в данный момент там работают оперативные и специальные службы, выясняются детали произошедшего. Координирует действиями служб на месте глава Туапсинского района Сергей Бойко.

По информации Бойко, которую он опубликовал в своем Telegram-канале, горит вакуумная установка на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Пожар локализован, идет тушение, добавил он.