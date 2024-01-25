Реклама
Прямой эфир
Авто
ГД не поддержала отмену транспортного налога для инвалидов
Мир
Ветеринары осудили Клаудию Шиффер за кота в рюкзаке на кинопремьере
Общество
Адвокат Блиновской сообщила о необходимости процедуры банкротства блогера
Общество
Хозяин погибшего кота Твикса подтвердил возбуждение уголовного дела
Экономика
Чернышенко заявил о выделении из бюджета 2,3 млрд рублей на повышение стипендий
Мир
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых
Мир
В Госдуме назвали причины протестов фермеров в странах Евросоюза
Авто
Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%
Недвижимость
Аренда квартир в России подорожала за год на 18–24%
Происшествия
СК начал проверку после обнаружения тел трех мужчин в квартире на севере Москвы
Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае
Мир
СМИ узнали о возможности выхода Азербайджана из Совета Европы
Мир
Лаврентьев сообщил об участии террористов из Сирии на стороне Киева
Мир
Путин назвал невежеством уничтожение памятников за рубежом
Общество
Полиция Москвы за год увеличила раскрываемость преступлений в 2,5 раза
Сюжет:

Чернышенко заявил о выделении из бюджета 2,3 млрд рублей на повышение стипендий

0
Фото: ТАСС/Бедняков Павел
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше 2,3 млрд рублей планируется дополнительно ежегодно выделять на повышение правительственных и президентских стипендий в России. Об этом в четверг, 25 января, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, помогая студентам, государство инвестирует в свое будущее. Он определил эту меру как залог поступательного развития экономики страны.

«Дополнительно на указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 2,3 млрд рублей ежегодно», — сказал он, сославшись на слова президента РФ Владимира Путина, который ранее в этот день объявил о повышении стипендий.

По словам Чернышенко, теперь стипендии президента и правительства составят 30 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно.

Предмет разговора: что ждет российских школьников и студентов в 2024 году
Отмена ВПР по иностранным языкам, новые учебники, изменения правил приема в вузы и другое

Ранее в этот день на встрече с учащимися вузов Калининградской области, проходящей в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, Путин заявил, что государство должно будет больше денег давать на субсидирование учащихся. По его словам, повышение стипендий должно стать для студентов еще большим стимулом учиться хорошо.

Ранее в этот день из опроса сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» и аналитиков медиахолдинга Rambler & Co. стало известно, что 32% респондентов уверены, что самая подходящая профессия для студентов во время учебы — курьер. Кроме того, в четверг были опубликованы результаты исследования группы «Самолет» и Всероссийского студенческого проекта «Твой ход», согласно которым больше половины опрошенных студентов России (73%) планируют накопить на свою первую квартиру самостоятельно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024