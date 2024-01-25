Чернышенко заявил о выделении из бюджета 2,3 млрд рублей на повышение стипендий

Свыше 2,3 млрд рублей планируется дополнительно ежегодно выделять на повышение правительственных и президентских стипендий в России. Об этом в четверг, 25 января, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, помогая студентам, государство инвестирует в свое будущее. Он определил эту меру как залог поступательного развития экономики страны.

«Дополнительно на указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 2,3 млрд рублей ежегодно», — сказал он, сославшись на слова президента РФ Владимира Путина, который ранее в этот день объявил о повышении стипендий.

По словам Чернышенко, теперь стипендии президента и правительства составят 30 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно.

Ранее в этот день на встрече с учащимися вузов Калининградской области, проходящей в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, Путин заявил, что государство должно будет больше денег давать на субсидирование учащихся. По его словам, повышение стипендий должно стать для студентов еще большим стимулом учиться хорошо.

Ранее в этот день из опроса сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» и аналитиков медиахолдинга Rambler & Co. стало известно, что 32% респондентов уверены, что самая подходящая профессия для студентов во время учебы — курьер. Кроме того, в четверг были опубликованы результаты исследования группы «Самолет» и Всероссийского студенческого проекта «Твой ход», согласно которым больше половины опрошенных студентов России (73%) планируют накопить на свою первую квартиру самостоятельно.