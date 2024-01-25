Россияне назвали наиболее подходящую для студентов работу

Сервис по работе с самозанятыми «Подработка» и аналитики медиахолдинга Rambler & Co. провели опрос и выяснили, как россияне относятся к работе студентов во время учебы. Исследование проводилось в январе 2024 года, охват составил более 24 тыс. жителей РФ. Результаты появились в распоряжении «Известий» 25 января, в День студента.

Больше половины опрошенных россиян (52%) считают, что студентам не нужно работать параллельно с учебой, а 48%, наоборот, поддерживают такую трудовую активность.

Дополнительный доход стал самой популярной причиной для подработки во время обучения (19%). На втором месте — то, что работа по специальности дополняет учебную программу (18%), а на третьем месте — возможность стать более самостоятельным (17%). 16% участников исследования уверены, что студент должен работать во время учебы, чтобы приобрести ценные профессиональные навыки. 13% полагают, что такое совмещение — первый шаг к финансовой независимости. 12% отметили, что работа прививает ответственность, а 5% — что помогает правильно распределять денежные средства.

Среди тех, кто считает, что студент не должен работать во время обучения (таких, напомним, 52%), 48% главной проблемой называют пропуск важных занятий. Больше трети (35%) отмечают сильную нагрузку для студентов, а 17% полагают, что в таком режиме не получится насладиться юностью.

32% респондентов уверены, что курьер — подходящая профессия для студентов во время учебы. 9% отметили официанта, 8% — строителя. 7% назвали репетитора, 5% — дизайнера, а 4% — продавца. Профессию работника склада указали 2%. По 1% упомянули аниматора, промоутера, копирайтера, бариста и няню. 28% опрошенных россиян назвали другие профессии.

15 января сообщалось, что треть россиян (33%) в этом году хотела бы работать удаленно. Среди них 20% пока ездят в офис и желают перейти на работу из дома, а вот 13% уже работают удаленно. 36% респондентов отметили, что не готовы работать удаленно. 30% предпочитают трудиться в гибридном формате, то есть частично в офисе, а частично из дома. Еще 1% россиян, находящихся на удаленке, хочет вернуться в офис.