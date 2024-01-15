Реклама
Прямой эфир
Армия
В Москве военнослужащих наградили за подбитые в зоне СВО иностранные танки
Мир
Две электроподстанции в Сирии выведены из строя авиаударами Турции
Мир
Акции протестов начались в Гватемале из-за задержки инаугурации президента
Интернет и технологии
В России создали виртуального специалиста-дерматолога
Общество
Ветеран финской и Великой Отечественной войн Тагир Тагиров скончался в Дагестане
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег и до –3 градусов в понедельник
Мир
В США при падении воздушного шара четыре человека погибли и один пострадал
Экономика
Импортеры электроники в РФ отказались от ее закупок за доллары и евро
Мир
МИД напомнил, что РФ не откажется от своих принципов ради переговоров с Украиной
Мир
Иракские группировки сообщили об атаке на базы США в Сирии и Ираке
Политика
Госдума готова закрыть доступ к исследованиям в РФ иностранным аналитикам
Мир
Во владельца бензоколонки в Афинах выстрелили 97 раз
Мир
В Белом доме заявили о нежелании конфликта с хуситами
Мир
Глава МИД Франции назвал 2024 год критически важным для Европы
Происшествия
Поезд «Ласточка» сломался на пути из Великого Новгорода в Санкт-Петербург

Более 30% россиян заявили о желании работать на удаленке

Опрос: 33% россиян в 2024 году хотели бы работать удаленно
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, сколько россиян желают работать удаленно и почему они выбирают такой формат. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 15 января.

Треть россиян (33%) в этом году хотели бы работать удаленно. Среди них 20% пока ездят в офис и желают перейти на работу из дома, а вот 13% уже работают удаленно. 36% респондентов отметили, что не готовы работать удаленно. 30% предпочитают трудиться в гибридном формате, то есть частично в офисе, а частично из дома. Еще 1% россиян, находящихся на удаленке, хотят вернуться в офис.

Среди главных преимуществ удаленного формата опрошенные выделили возможность самостоятельно определять график работы — за этот вариант проголосовали 67% респондентов. Почти столько же россиян (66%) ценят работу из дома за возможность экономить время и деньги на дорогу и питание.

46% опрошенных хотят перейти на удаленный формат работы, чтобы лучше высыпаться, а 45% желают проводить больше времени с семьей. Треть россиян (30%) хотели бы совмещать работу в нескольких проектах, 26% переехали бы в другую страну или город, а 25% респондентов отметили возможность чаще заниматься спортом.

Среди других плюсов удаленки опрошенные также выделили возможность больше зарабатывать (24%) и лучше планировать свой день и успевать делать больше личных дел (9%). Еще 8% россиян проголосовали за другие преимущества.

Кадры и потенциал: недоиспользованную рабочую силу в РФ оценили в 4,4 млн человек
Кого можно дополнительно привлечь к труду и чем замотивировать соискателей

10 января стало известно, что 82% российских компаний собирают рекомендации на кандидатов с предыдущих мест их работы. Причем 70% из них делают это в зависимости от претендуемой должности, а 12% всегда обращаются к предыдущим работодателям соискателей.

57% работодателей обращают внимание на наличие рекомендаций у кандидата, но они не имеют решающего значения при принятии решения. 20% уверены, что наличие положительных отзывов из прошлой компании у одного из двух соискателей станет решающим аспектом при выборе кандидата. Для 17% респондентов рекомендации не имеют никакого значения, а 6%, наоборот, рассматривают соискателей только при наличии отзывов с предыдущего места работы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024