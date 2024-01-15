Более 30% россиян заявили о желании работать на удаленке

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, сколько россиян желают работать удаленно и почему они выбирают такой формат. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 15 января.

Треть россиян (33%) в этом году хотели бы работать удаленно. Среди них 20% пока ездят в офис и желают перейти на работу из дома, а вот 13% уже работают удаленно. 36% респондентов отметили, что не готовы работать удаленно. 30% предпочитают трудиться в гибридном формате, то есть частично в офисе, а частично из дома. Еще 1% россиян, находящихся на удаленке, хотят вернуться в офис.

Среди главных преимуществ удаленного формата опрошенные выделили возможность самостоятельно определять график работы — за этот вариант проголосовали 67% респондентов. Почти столько же россиян (66%) ценят работу из дома за возможность экономить время и деньги на дорогу и питание.

46% опрошенных хотят перейти на удаленный формат работы, чтобы лучше высыпаться, а 45% желают проводить больше времени с семьей. Треть россиян (30%) хотели бы совмещать работу в нескольких проектах, 26% переехали бы в другую страну или город, а 25% респондентов отметили возможность чаще заниматься спортом.

Среди других плюсов удаленки опрошенные также выделили возможность больше зарабатывать (24%) и лучше планировать свой день и успевать делать больше личных дел (9%). Еще 8% россиян проголосовали за другие преимущества.

10 января стало известно, что 82% российских компаний собирают рекомендации на кандидатов с предыдущих мест их работы. Причем 70% из них делают это в зависимости от претендуемой должности, а 12% всегда обращаются к предыдущим работодателям соискателей.

57% работодателей обращают внимание на наличие рекомендаций у кандидата, но они не имеют решающего значения при принятии решения. 20% уверены, что наличие положительных отзывов из прошлой компании у одного из двух соискателей станет решающим аспектом при выборе кандидата. Для 17% респондентов рекомендации не имеют никакого значения, а 6%, наоборот, рассматривают соискателей только при наличии отзывов с предыдущего места работы.