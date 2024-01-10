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Более 80% работодателей собирают рекомендации на кандидатов с предыдущих мест

Опрос: 82% работодателей собирают рекомендации на кандидатов с предыдущих мест
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и выяснили, насколько для работодателей важны рекомендации на сотрудников с предыдущих мест работы. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 10 января.

Так, 82% российских компаний собирают рекомендации на кандидатов с предыдущих мест их работы. Причем 70% из них делают это в зависимости от претендуемой должности, а 12% — всегда обращаются к предыдущим работодателям соискателей.

57% работодателей обращают внимание на наличие рекомендаций у кандидата, но они не имеют решающего значения при принятии решения. 20% уверены, что наличие положительных отзывов из прошлой компании у одного из двух соискателей станет решающим аспектом при выборе кандидата. Для 17% респондентов рекомендации не имеют никакого значения, а 6%, наоборот, рассматривают соискателей только при наличии отзывов с предыдущего места работы.

Большинство рекрутеров (69%) доверяют рекомендациям предыдущего работодателя. 44% обращают внимание на отзывы бывших коллег кандидата, а 37% работодателей полагаются на реферальную программу, когда по рекомендации действующего сотрудника приходят на работу его друзья и знакомые. 5% предпочитают помощь консультантов в этом вопросе, 2% обращаются за рекомендациями соискателей к родственникам, а 3% опрошенных работодателей выбрали ответ «Другое».

63% работодателей уверены, что эффективность работы новых сотрудников не зависит от наличия рекомендаций. 22% считают, что у кандидатов с отзывами и без них примерно одинаковая продуктивность. По мнению 11% респондентов, нет конкретной закономерности в этом вопросе, а 4% компаний подтвердили, что эффективность сотрудников с рекомендациями выше, нежели у других работников.

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Накануне стало известно, на что обращают внимание работодатели на первом собеседовании с кандидатом.

Большинство опрошенных компаний (79%) на первом собеседовании смотрят на интерес соискателя к должности. Чуть меньше компаний (74%) обращают внимание на соответствие кандидата требованиям в вакансии. 67% работодателей акцентируют внимание на внешнем виде кандидатов, а 65% — на соответствии резюме соискателя реальным компетенциям и опыту. Немного меньше опрошенных компаний (64%) на первом собеседовании смотрят на поведение, манеры и воспитание кандидатов. Для 59% респондентов важна пунктуальность, а для 57% — активная позиция и позитивное мышление.

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