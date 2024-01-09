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Почти 70% работодателей заявили о важности внешнего вида соискателя

Опрос: 67% заявили о важности внешнего вида соискателя на собеседовании
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и выяснили, на что обращают внимание работодатели на первом собеседовании с кандидатом. Результаты появились в распоряжении «Известий» 9 января.

Большинство опрошенных компаний (79%) на первом собеседовании смотрят на интерес соискателя к должности. Чуть меньше компаний (74%) обращают внимание на соответствие кандидата требованиям в вакансии. 67% работодателей акцентируют внимание на внешнем виде кандидатов, а 65% — на соответствии резюме соискателя реальным компетенциям и опыту. Немного меньше опрошенных компаний (64%) на первом собеседовании смотрят на поведение, манеры и воспитание кандидатов. Для 59% респондентов важна пунктуальность, а для 57% — активная позиция и позитивное мышление.

16% представителей бизнеса отмечают чувство юмора. По 9% работодателей смотрят на увлечение и хобби, а также изучают рекомендации с прошлого места работы. Большинство респондентов (64%) отметили, что если соискатель не отвечает на вопросы с проверкой навыков, это точно повлияет на решение о принятии на работу.

57% компаний подмечают, что задумаются о дальнейшем трудоустройстве, если кандидаты негативно отзываются о прошлом месте работы. Отсутствие интереса к работе выделили 54% работодателей. Уклончивые вопросы про достижения на предыдущей работе — это негативный сигнал для 46% представителей бизнеса. Соискателя, который уклоняется от вопросов про неудачи, также будут рассматривать менее охотно 44% респондентов.

Еще 44% компаний считают «красным флагом», если соискатель отвечает односложно, а 39% смотрят на соответствие вакансии и внешнего вида. 36% опрошенных уверены, что если соискатель ничего не знает о компании и вакансии, то это показывает его незаинтересованность. 25% респондентов не приветствуют, если соискатель рассказывает о хобби и личной жизни больше, чем о работе, а 21% негативно относятся к опозданиям на собеседование.

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13 декабря были опубликованы результаты опроса, проведенного сервисом «Подработка» и Rambler & Co. Выяснилось, что около 47% россиян намерены подрабатывать в 2024 году. При этом в 2023-м дополнительную занятость имели только 35%. В основном граждане идут за новыми источниками дохода в IT, строительство, сферы транспорта или производства, говорится в исследовании.

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