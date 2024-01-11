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Кадры и потенциал: недоиспользованную рабочую силу в РФ оценили в 4,4 млн человек

Кого можно дополнительно привлечь к труду и чем замотивировать соискателей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В России насчитывается 4,4 млн человек, которых можно привлечь к труду. Среди них — безработные и занятые неполный день. В условиях дефицита специалистов резервами рабочей силы также могут быть трудящиеся неформально, мигранты, молодежь и сельские жители. Такие выводы приводятся в исследовании о кадровом голоде, опубликованном в журнале ВНИИ труда в декабре («Известия» с ним ознакомились). Для решения проблемы нехватки рук эксперты предлагают законодательно закреплять повышение зарплат в дефицитных профессиях в бюджетном секторе, переобучать демобилизованных, индексировать выплаты работающим пенсионерам и улучшать привлекательность регионов с острым недостатком работников.

Как можно решить проблему кадрового голода в России

Обострившийся дефицит кадров в России можно компенсировать с помощью неиспользованных резервов рабочей силы. Ее оценки приводятся в научной статье «Кадровый дефицит на современном рынке труда России: проявления, причины, тренды, меры преодоления». Материал опубликован в декабрьском номере журнала «Социально-трудовые исследования», который издает ВНИИ труда Минтруда. «Известия» направили запрос в ведомство.

сборщик
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По данным исследования, в России насчитывается не менее 4,4 млн человек, которые могут быть привлечены к труду — это около 6% всех занятых в экономике. Из них:

— 2,4 млн — безработные;
— 0,8 млн — потенциальная рабочая сила (то есть люди, которые короткое время находятся в поисках места деятельности или готовы к труду);
— 0,7 млн — неучтенная безработица (те, кто не трудоустроен, но официально не зарегистрирован на бирже);
— 0,5 млн — занятые неполный день.

Отчасти резервом может также выступать неформальная занятость, подчеркивается в исследовании. Авторы ссылаются на данные Росстата, согласно которым число неофициальных работников составило 13,4 млн в 2022 году.

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Дополнительно привлекать к труду также можно отдельные категории граждан, которые отличаются пониженным уровнем занятости по сравнению со средним в России (61% — в среднем такая доля от всего населения страны трудоустроена). Например, молодежь до 25 лет (среди них работают лишь 21%), лица без опыта (26%), женщины (55%) и сельские жители (55%), перечисляется в статье.

металлург
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Помимо внутренних источников рабочей силы авторы выделяют и внешние — иностранных трудовых мигрантов. По информации Росстата, в первом полугодии 2023-го их насчитывалось 3,5 млн, говорится в исследовании.

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Согласно статье, основные причины кадрового голода — демографический кризис и сокращение трудовых ресурсов в период коронавируса. Дефицит также обусловлен низкой оплатой труда в сочетании с завышенными амбициями соискателей.

Авторы исследования предлагают ряд мер для решения проблемы нехватки специалистов:

— законодательное повышение оплаты труда по особо дефицитным профессиям в госсекторе;
— проведение ярмарок вакансий службами занятости;
— анализ эффективности госпрограмм переобучения;
— обращение к опыту 1990-х годов, когда в стране занимались переобучением и адаптацией демобилизованных участников чеченских событий.

сварщик
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько


По данным Росстата, уровень безработицы в РФ в октябре 2023-го снизился до 2,9%, обновив исторический минимум. О нехватке рабочей силы как ограничении для роста российской экономики также заявляли председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и глава Минэка Максим Решетников. По оценкам РАН, всего российским компаниям не хватает 4,8 млн работников, писали «Известия» в декабре.

Каких специалистов не хватает на рынке труда

В первую очередь, в России не хватает специалистов промышленных, строительных и транспортных предприятий, перечислила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. По ее словам, на их подготовку уходят годы, поэтому необходимо еще со школьной скамьи растить такие кадры. Эксперт добавила: формировать надо не только профессиональные компетенции, но и «мягкие» и цифровые. Кроме того, уже много лет недостает инженеров, айтишников и медработников, отметила она.

металлургия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В России не совпадают навыки, которые требуются работодателями, и компетенции, которые есть у безработных. Например, сейчас спрос на квалифицированных рабочих, операторов и сборщиков сильно превосходит предложение на рынке труда, — подчеркнул старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

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Решить проблему нехватки специалистов помогли бы изменения в трудовом и пенсионном законодательстве, уверена Юлия Долженкова. Так, возрастные работники не стремятся к официальной занятости, поскольку им перестанут индексировать выплаты.

Также следует шире использовать дистанционный формат, чтобы привлекать рабочую силу со всей страны, добавила она. А для этого нужно обеспечить все регионы высокоскоростным и устойчивым интернетом и привить населению цифровые навыки.

Кроме того, сейчас в одних субъектах отмечается избыток кадров, в других — недостаток, подчеркнула эксперт. Но госпрограммы по организации переезда в другие регионы не особо привлекательны для соискателей. В субъектах следует развивать социальную и жилищную инфраструктуру, отметила Юлия Долженкова,

строитель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Еще один выход — программы трудоустройства на условиях гибкой занятости: неполный рабочий день для учащихся, женщин с детьми, пенсионеров, — добавила профессор.

Сейчас дефицит кадров тормозит работу предприятий, что негативно влияет на экономику России, добавила Юлия Долженкова. Но, с другой стороны, рынок труда становится «соискательским», что ведет к росту зарплат. Эксперт привела данные Росстата: среднее жалованье в октябре 2023-го составило 73,8 тыс. рублей, увеличившись на 17% с 2022-го.

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