Семейные вузы: студентам-иностранцам могут разрешить привозить мам и пап

Разрешить находиться в России не только супругам студентов-иностранцев, но и другим их законным представителям предлагают ректоры ряда университетов, а также депутаты. Это может стать мерой по привлечению учащихся из других стран в Россию, считают авторы инициативы. Также они предлагают распространить и на частные вузы особый миграционный режим, по которому студенты могут получить разрешение на временное проживание. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что поправки могут положительно повлиять на поток иностранных студентов в Россию, но отметили, что и сейчас законодательство к ним максимально лояльно.

Комфортное размещение

Особый миграционный режим для иностранных студентов необходимо распространить на частные вузы. Также следует изменить условие, по которому находиться в России вместе с учащимися смогут не только их супруги, но и другие законные представители. Такие предложения ряда депутатов Госдумы и членов ректорского сообщества обсудили на заседании экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики при зампреде Госдумы Борисе Чернышове.

С 2023 года иностранные студенты могут оформить разрешение на временное проживание в России, раньше такой опции не было, и студенты ежегодно должны были продлевать свою учебную визу.

— Но законодатель ввел упрощенный режим только для госорганизаций, мы предлагаем эту норму распространить и на негосударственный сектор, — пояснил ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Он также отметил, что гарантированный въезд в Россию «с мамой и папой» поможет студенту преодолеть психологические трудности, сделает ситуацию более комфортной.

Вице-спикер Борис Чернышов заявил, что расширение особого миграционного статуса на частные вузы помогло бы преодолеть «объективную ограниченность ресурсов государственных университетов по наращиванию количества иностранных обучающихся — лимит общежитий, преподавателей».

Опрошенные «Известиями» эксперты, в том числе в руководстве крупных вузов, подтвердили: не каждый государственный вуз в стране может предложить учащимся проживание на территории кампуса в двухместном номере и с медобслуживанием там же.

— А когда иностранец принимает решение об учебе в другой стране, один из ключевых приоритетов — это бытовые условия, — сказал собеседник издания из федерального вуза.

При этом в России сейчас реализуется крупный проект по строительству кампусов. Так, в первом полугодии 2024 года должны быть построены 19 подобных объектов в Москве, Калининграде, Новосибирске, Челябинске и Нижнем Новгороде, сообщил в конце года заместитель главы правительства Дмитрий Чернышенко. Там смогут разместиться 3,5 тыс. студентов. А к 2028 году планируется создать еще 17 кампусов.

Борис Чернышов напомнил, что федеральный проект «Россия — привлекательная для учебы и работы страна» установил показатель в 450 тыс. иностранных студентов к 2030 году, то есть на 100 тыс. больше, чем сейчас. Поэтому необходимо снять барьеры для притока учащихся из-за границы. Это, по его словам, могло бы «способствовать нивелированию последствий демографического кризиса».

В пресс-службе Минэкономразвития (руководителем федерального проекта «Россия — привлекательная для учебы и работы страна» является заместитель министра Дмитрий Вольвач) отметили, что второй год реализации проекта показывает, что барьеров для участия в нем иностранных студентов нет.

«За время действия проекта на треть увеличилось количество обучающихся иностранных студентов в России, — сообщили в ведомстве. — Также в три раза увеличилось число российских педагогов для преподавания русского языка и на русском языке в иностранных государствах, таких как Таджикистан, Узбекистан, Киргизия».

Чего не хватает иностранным студентам

Присутствовавшие на совещании ректоры согласились, что предлагаемые меры помогут усилить приток студентов-иностранцев, но отметили, что используют и иные практики. Так, ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец заявил, что это вуз создает условия, чтобы помочь иностранцам адаптироваться в стране — интегрировать их в городские сообщества, вовлечь в волонтерскую деятельность, трудоустроить — как на предприятиях региона, так и в самом университете.

— По сути, ребята совмещают учебу и работу, закрепляя на практике знания, полученные во время обучения, — сказал он.

По его словам, студенты ДВФУ, в частности, работают в медицинских учреждениях — и как средний медперсонал, и как врачи. В результате человек «закрепляется» в регионе.

— Мы фиксируем желание ребят из-за рубежа сделать профессиональную карьеру и связать будущую жизнь с Дальним Востоком, — сказал Борис Коробец. — И они открыто заявляют об оформлении гражданства и его оформляют.

С первого курса могут совмещать трудовую деятельность с работой и студенты-иностранцы из Самарского государственного медицинского университета, сообщил на заседании его ректор Александр Колсанов. Но не всегда работодатели готовы предоставить такую возможность, так как прием на работу граждан другой страны связан с повышенной отчетностью, указал он. В частности, студентам сложно оформить справку об отсутствии судимости — для этого необходимо ехать в свою родную страну.

— Надо упростить получение справки, используя механизмы цифровизации и дистанционного получения таких документов, — сказал он.

Также Александр Колсанов напомнил, что студенты-иностранцы должны проходить ежегодно медицинское освидетельствование, и пожаловался, что цена на него различается в разных регионах.

— Она может отличаться на 40%, поэтому следовало бы ввести единый тариф по всей стране, — предложил он.

А ректор Мордовского государственного университета Дмитрий Глушко отметил, что сейчас иностранный студент не может беспроблемно сменить вуз — чтобы перевестись в университет в другом регионе России, ему приходится вновь ехать в свою страну.

Борис Чернышов в ответ пообещал проработать все предложения с представителями Минздрава, Роспотребнадзора и МВД.

Заместитель начальника управления международного сотрудничества Московского городского педагогического университета Ашот Джанумов заявил «Известиям», что сейчас система миграционного законодательства для иностранных студентов максимально клиентоориентирована.

— Существенных барьеров нет, есть законодательные блоки, которые обусловлены потоком мигрантов, — сказал он. — Есть практика, когда студенты «теряются» на территории России.

То, что порой целью иностранных студентов является вовсе не учеба, подтвердили и участники заседания. Так, Дмитрий Глушко заявил, что иногда «приезжают не столько учиться, сколько заниматься бизнесом» — получая визу как студенты, люди из других стран занимаются свободной экономической деятельностью вместо посещения лекций.

— Пытаемся разобраться с этой проблемой, — сказал он, но сообщил, что в его вузе за пропуски иностранцев всё же отчисляют.

Ашот Джанумов полагает, что предлагаемые нововведения могут увеличить поток студентов из других стран в Россию, «но только при условии, если будет достаточное информирование не только от университетов, но на уровне государства, представительств РФ за рубежом».

А ректор Государственного университета управления Владимир Строев заявил, что важно проводить работу по адаптации и поддержке студентов.

— У нас в первый год они обязательно изучают русский язык, погружаются в нашу культуру, изучают историю, правила, законы, посещают музеи и выставки. В период обучения мы вовлекаем их во внеучебную жизнь: танцы, вокал, КВН — каждый может выбрать, что ему наиболее близко, возим на экскурсии, — рассказал он.

Проректор РУДН Елена Апасова рассказала «Известиям», что ассоциации выпускников этого вуза в разных странах активно работают на привлечение новых студентов.

— Кроме того, мы проводим олимпиады в разных странах, у победителей есть возможность поступить на бюджет, а призеры получают существенную скидку, — сказала она.

Также РУДН участвует в различных образовательных выставках за рубежом, «разрушая стереотипы о России и доказывая качество нашего образования», добавила она.