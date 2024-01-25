Путин сообщил о решении повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 25 января, сообщил, что решил повысить президентские стипендии студентам до 30 тыс. рублей. Об этом он заявил на встрече с учащимися вузов Калининградской области, проходящей в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

«Несмотря на рост ключевой ставки Центрального Банка, а это значит, что государство должно будет больше давать денег <…> на субсидирование <…>. Могу сообщить, что было принято решение повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей, <...> а правительственная стипендия будет где-то 20 тыс рублей», — сказал российский лидер.

По его словам, повышение стипендий должно стать для студентов еще большим стимулом учиться хорошо.

Ранее в этот день из опроса сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» и аналитиков медиахолдинга Rambler & Co. стало известно, что 32% респондентов уверены, что самая подходящая профессия для студентов во время учебы — курьер. 9% отметили официанта, 8% — строителя. 7% назвали репетитора, 5% — дизайнера, а 4% — продавца. Профессию работника склада указали 2%. По 1% упомянули аниматора, промоутера, копирайтера, бариста и няню.

Кроме того в четверг были опубликованы результаты исследования группы «Самолет» и Всероссийского студенческого проекта «Твой ход», согласно которым больше половины опрошенных студентов России (73%) планируют накопить на свою первую квартиру самостоятельно, без помощи ипотек, кредитов и родственников. Большинство учащихся планирует купить жилье самостоятельно в перспективе 10 лет. Самые амбициозные в «рейтинге самостоятельности» — молодые люди из Сочи, Челябинска, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Ростова-на-Дону, Астрахани, Казани и Волгограда.