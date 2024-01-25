Более 70% студентов России планируют самостоятельно накопить на квартиру

Больше половины опрошенных студентов России (73%) планируют накопить на свою первую квартиру самостоятельно, без помощи ипотек, кредитов и родственников. Об этом говорится в результатах исследования группы «Самолет» и Всероссийского студенческого проекта «Твой ход», с которыми ознакомились «Известия» 25 января.

Большинство учащихся планирует купить жилье самостоятельно в перспективе 10 лет. Самые амбициозные в «рейтинге самостоятельности» — молодые люди из Сочи, Челябинска, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Ростова-на-Дону, Астрахани, Казани и Волгограда. Эти студенты думают о том, чтобы приобрести недвижимость в ближайшие три–пять лет. При этом они желают иметь двухкомнатную квартиру со спальней, кухней, гостиной, балконом с зоной отдыха, гардеробной и кладовой. Учащиеся планируют зарабатывать и копить деньги сами.

При этом, по информации аналитиков, ипотека интересует 42% студентов, а брать у родителей деньги на безвозмездной основе готовы только 16%. Кроме того, каждый четвертый студент (23%) хотел бы приобрести недвижимость в городе, где живут родители и родственники, 29% мечтают о жилье в городе, где учатся, 27% запланировали купить квартиру в Москве или Санкт-Петербурге.

«Результаты исследования показали, что студентам нужно жилье, в которое можно сразу въехать и жить. Большинство из них хотели бы переехать в квартиру со свежим и современным ремонтом, хорошей инсоляцией и минималистичным интерьером. Район для большинства значения не имеет, для 83% молодых людей важна транспортная доступность, посильная стоимость жилья и развитая инфраструктура с бытовыми сервисами, магазинами, кафе», — рассказала руководитель направления клиентских и продуктовых исследований группы «Самолет» Майя Джериева.

Ранее, 3 января, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что в России в начале 2024 года стоимость квартир в новостройках массового сегмента и бизнес-класса может снизиться. Также будет постепенно дешеветь вторичное жилье, спрогнозировал эксперт.