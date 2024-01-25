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Турция депортировала находившегося в розыске за мошенничество россиянина

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В Москве на территории аэропорта Внуково сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и линейного отдела ведомства задержали депортированного из Турции россиянина Марата Джанибекова. Об этом 25 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержание проведено благодаря взаимодействию российских полицейских с представителями правоохранительных органов Турецкой Республики в рамках деятельности Международной организации уголовной полиции — Интерпола», — указала представитель ведомства.

Фигуранту, который находился в международном розыске по инициативе ГУ МВД России по Ставропольскому краю, инкриминируются мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также легализация криминальных доходов.

«По версии следствия, злоумышленник в сговоре с другими соучастниками с использованием служебного положения совершил хищение денежных средств ПАО «Россети». Бюджету РФ был причинен ущерб на сумму более 272 млн рублей. Похищенные деньги с помощью фиктивных финансовых операций были легализованы. В ноябре 2021 года Джанибеков скрылся за границей», — отмечено на сайте МВД Медиа.

Обвиняемый пытался оспорить решение властей Турции о депортации, однако там отклонили поданное им ходатайство.

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До этого, 11 января, Волк сообщила, что в подмосковном аэропорту Внуково представители правоохранительных органов Турции передали сотрудникам МВД России Наталью Гарбуль, обвиняемую в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, Гарбуль и ее сообщники предлагали гражданам стать инвесторами офшорной компании. В период с октября 2015-го по ноябрь 2016 года фигуранты похитили денежные средства граждан на сумму более 11 млн рублей. Обвиняемая скрывалась от правосудия за границей.

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