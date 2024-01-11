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Турция депортировала находившуюся в международном розыске россиянку

Волк: из Турции депортирована россиянка, находившаяся в международном розыске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В подмосковном аэропорту «Внуково» представители правоохранительных органов Турции передали сотрудникам МВД России Наталью Гарбуль, обвиняемую в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом в четверг, 11 января, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По версии следствия, Гарбуль и ее сообщники предлагали гражданам стать инвесторами офшорной компании. Эта организация имела несколько офисов в Самаре, однако реальную деятельность не вела и работала по принципу финансовой пирамиды.

«В период с октября 2015-го по ноябрь 2016 года фигуранты похитили денежные средства граждан на сумму более 11 млн рублей. Обвиняемая скрылась от правосудия за границей и по инициативе ГУ МВД России по Самарской области была объявлена в международный розыск», — передает слова Волк «МВД Медиа».

В ходе разыскных мероприятий были получены сведения о том, что Гарбуль находится в Турции, после чего компетентными органами республики было принято решение о депортации разыскиваемой в Россию.

«По прибытии в Москву она задержана сотрудниками полиции», — резюмировала Волк.

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Ранее, 17 августа, официальный представитель МВД России сообщила, что Южная Корея передала России обвиняемого в финансировании терроризма. Мужчина умышленно предоставил денежные средства участнику одной из запрещенных на территории РФ международных террористических организаций, которые впоследствии были потрачены на приобретение огнестрельного оружия, уточнила Волк.

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