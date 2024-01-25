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Путин назвал главную задачу педагога

Путин: главная задача педагога — воспитывать счастливых людей
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Президент РФ Владимир Путин в День российского студенчества, 25 января, заявил, что главная задача педагогов заключается в воспитании счастливых людей.

«Главная задача педагога — воспитывать счастливых людей. <...> Классики наши ставили во главу угла воспитание», — сказал он, отвечая на вопрос одной из студенток в ходе встречи с учащимися Балтийского федерального университета им. И. Канта.

По словам Путина, ранее подобное высказывание он слышал от патриарха Московского и всея Руси, который задался вопросом: «Знания вы дадите, а воспитание?».

«Важно всё в совокупности. Воспитание невозможно без знаний. На базе чего воспитывать, как не на базе культурных и традиционных наших ценностей? Ну как же можно воспитать человека, не давая ему знаний о том, кто он такой? Что это за страна, в которой он живет, какова ее история, чем мы гордимся? Разве можно воспитать счастливого человека, который не нашел себя в профессии, в жизни и не может добиваться результатов в своей работе?» — отметил президент.

В заключение ключевыми составляющими в работе педагога Путин назвал воспитание, знание и культуру.

Татьянин день: что за праздник отмечаем 25 января. Подлинная история
Как появился самый главный студенческий праздник

Ранее в ходе выступления глава государства поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем. Он подчеркнул, что в стране на протяжении веков постоянно уделяли огромное влияние и придавали большое значение развитию образования.

Путин прибыл в Калининград ранее в этот день. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, помимо общения со студентами у президента запланированы совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области и встреча с губернатором региона Антоном Алихановым.

День российского студенчества, или Татьянин день, отмечается 25 января. История праздника ведет свой отсчет с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Сейчас этот вуз известен под именем Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова. Татьяниным днем праздник называют, поскольку его дата совпала с днем памяти святой мученицы Татьяны Крещенской. С тех пор в России она считается покровительницей студенчества.

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