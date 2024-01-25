Рейтинг фаворита на выборах президента Финляндии упал в преддверии голосования

Поддержка кандидата в президенты Финляндии и бывшего премьер-министра страны Александра Стубба снизилась в преддверии выборов, однако он по-прежнему занимает лидирующую позицию. Результаты соответствующего опроса 25 января были опубликованы на сайте Yle.

Согласно результатам, кандидат от правоцентристской Коалиционной партии лидирует с 27%. При этом его поддержка упала по сравнению с предыдущим месяцем (31%).

Второе место в рейтинге занял бывший министр иностранных дел из Партии «зеленых» Пекка Хаависто с 23%. Его показатель за месяц не изменился.

Замыкающий тройку лидеров Пекка Хаависто Пекка Хаависто показал наибольший рост: его рейтинг вырос с 10% в декабре до 18% в январе.

Отмечается, что опрос проводился с 17 по 23 января.

Ранее, 11 января, Стубб заявил, что не будет поддерживать политические отношения с Россией в случае своего переизбрания до завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что будет придерживаться курса безоговорочной поддержки Киева, а также останется политическим и экономическим партнером США независимо от того, кто станет президентом после грядущих выборов в Штатах.