Кандидат в президенты Финляндии отказался от политических контактов с РФ
Кандидат в президенты Финляндии и бывший премьер-министр этой страны Александр Стубб заявил, что не будет поддерживать политические отношения с Россией в случае своего переизбрания до завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью информагентству Reuters в четверг, 11 января.
«В политическом плане не будет никаких отношений ни с президентом России, ни с российским политическим руководством, пока они не остановят <военную операцию> на Украине», — сказал Стубб.
Он заявил, что будет придерживаться курса безоговорочной поддержки Киева, а также останется политическим и экономическим партнером США независимо от того, кто станет президентом после грядущих выборов в Штатах.
Стубб также высказался в пользу «более европейского» НАТО.
Ранее, 3 сентября, Стубб призвал мировое сообщество оказать давление на Киев и Москву, чтобы добиться дипломатического решения конфликта на Украине. Однако он также высказал мнение, что конфликт, вероятно, не завершится в следующем году, а продлится еще несколько лет.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.