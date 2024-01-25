Рефинансирование кредита — как работает, плюсы и минусы

Когда долговых обязательств слишком много или они становятся непосильными, можно прибегнуть к рефинансированию. Этот инструмент позволяет улучшить условия займа и выплатить его быстрее. «Известия» рассказывают, как работает рефинансирование кредита и как им воспользоваться.

Рефинансирование кредита — что это, как работает

Рефинансирование кредита — это процесс, при котором заемщик берет новый кредит с целью погасить имеющийся. При этом у нового займа более выгодные условия, такие как процентная ставка, срок погашения и ежемесячные платежи.

При рефинансировании кредита заемщик обращается к новому кредитору. Если заявка одобрена, заемщик получает новый кредит, который используется для полного или частичного погашения предыдущего.

Как правило, выгода от рефинансирования заключается в одном из трех факторов или их сочетании:

– снижение процентной ставки — если новый кредит предлагает более низкую процентную ставку, заемщик может сэкономить на процентных платежах в течение срока нового кредита;

– изменение срока погашения — рефинансирование кредита может предоставить возможность заемщику изменить срок погашения. Например, если заемщик рефинансирует ипотечный кредит на более длительный срок, это может привести к снижению ежемесячных платежей и улучшению финансовой ситуации;

– объединение долгов — если у заемщика есть несколько кредитов с высокими ставками, рефинансирование может позволить объединить все долги в один кредит с более низкой процентной ставкой и ежемесячным платежом, что облегчит управление финансами.

Условия для рефинансирования кредита

Условия для рефинансирования кредита могут немного отличаться в зависимости от кредитного учреждения и типа займа. Но в большинстве случаев рефинансированию подлежит любой тип кредита.

Ипотечные кредиты наиболее часто подлежат рефинансированию — подробнее об этом механизме можно узнать в специальном материале «Известий».

Потребительские кредиты, автокредиты и кредиты на образование также могут быть рефинансированы.

Кредитные карты можно рефинансировать путем взятия кредита.

При этом банки, рассматривая ситуацию обратившегося за рефинансированием клиента, будут обращать внимание на следующие факторы.

Тип кредита.

Кредитная история и кредитный рейтинг. Заемщикам с хорошей кредитной историей и высоким кредитным рейтингом легче получить рефинансирование кредита с лучшими условиями.

Сумма и срок выплаты оставшейся задолженности. Многие банки устанавливают максимальные и минимальные суммы, которые они готовы рассмотреть.

Доход и платежеспособность. Кредиторы будут оценивать доход заемщика и его способность выплачивать ежемесячные платежи по новому кредиту. Заемщик должен предоставить соответствующую документацию о доходах, такую как выписки из банковских счетов и налоговые декларации.

Количество займов в других организациях. Рефинансирование может помочь объединить несколько платежных обязательств в одно, но банк может отказать заемщику с большим количеством кредитов.

Как рефинансировать кредит — пошаговая инструкция

Прежде чем обращаться за рефинансированием, необходимо определить, почему такая операция будет выгодной и какие условия можно улучшить. Это может быть снижение процентной ставки, сокращение срока погашения или уменьшение платежей.

Затем нужно провести исследование финансовых учреждений, предлагающих услуги рефинансирования. Как правило, эта процедура доступна в любом банке. Изучите условия, сравните процентные ставки, сроки и другие условия, чтобы найти наиболее подходящий вариант.

Большинство кредитных учреждений потребуют от заемщика предоставить документы, подтверждающие финансовую стабильность и кредитную историю. Обычно это паспорт, справки о доходах, банковские выписки, налоговые декларации, кредитные счета и другие соответствующие документы. Часть данных, как правило, заполняется автоматически при предоставлении паспортных данных или доступа к порталу госуслуг. Требования каждой конкретной кредитной организации различаются.

После выбора кредитного учреждения подготовьте заявку на рефинансирование. Заполните все необходимые поля, предоставьте запрошенные документы и отправьте заявку.

Получив заявку, финансовая организация проведет оценку кредитной истории и кредитного скоринга. Каждый банк, исходя из собственных критериев, самостоятельно принимает решение об одобрении или отклонении заявки.

Если заявка одобрена, следующим шагом будет заключение договора о рефинансировании. Новый кредит нужно использовать для погашения предыдущего или нескольких. Убедитесь, что все платежи по предыдущему кредиту были закрыты, чтобы избежать негативного влияния на кредитную историю.

Рефинансирование кредита — плюсы и минусы

Плюсы рефинансирования кредита:

1. Снижение процентной ставки: одним из главных преимуществ рефинансирования является возможность получить новый кредит с более низкой процентной ставкой. Это позволяет сэкономить на процентных платежах в течение срока нового займа.

2. Снижение ежемесячных платежей: через рефинансирование можно урегулировать условия погашения и уменьшить ежемесячные платежи. Это может распределить сумму задолженности на более длительный срок или изменить структуру платежей.

3. Улучшение кредитной истории: регулярное выплачивание рефинансированного кредита может помочь улучшить вашу кредитную историю, так как вы будете выплачивать задолженность вовремя.

4. Удобство и упрощение платежей: рефинансирование позволяет объединить несколько кредитов в один, что упрощает управление финансами и сокращает количество платежей.

Минусы рефинансирования кредита.

1. Дополнительные расходы: рефинансирование кредита может повлечь за собой дополнительные расходы, такие как платежи за оценку недвижимости, комиссии брокера или регулярные платежи по новому кредиту.

2. Увеличение общей суммы выплаты: если срок нового кредита продлевается по сравнению с предыдущим кредитом, вы можете уплатить большую общую сумму, даже если процентная ставка снижается. Это следует учесть при рассмотрении рефинансирования.

3. Потенциальное увеличение выплат. Если вы заменяете долгосрочный кредит на краткосрочный, ежемесячные платежи могут значительно увеличиться, что может стать нагрузкой на ваш бюджет.

4. Потеря льгот или условий: прежние кредиты могут предоставлять определенные льготы, условия или программы, которые могут быть утрачены при рефинансировании.

Всегда рекомендуется внимательно изучить все условия и преимущества рефинансирования перед принятием решения. Обратитесь к финансовому консультанту или специалисту, чтобы оценить, насколько рефинансирование будет выгодным в вашей конкретной ситуации.

Когда можно рефинансировать кредит

Четких сроков, когда можно подать заявку на рефинансирование, в законодательстве не определено. Однако если кредит был взят всего пару месяцев назад, вероятность того, что рефинансирование одобрят, крайне мала. Также банки редко рассматривают заявку, когда до полной выплаты кредита осталось всего несколько месяцев.

Ограничений на количество процедур рефинансирования нет. Теоретически рефинансировать кредит можно дважды или трижды, но подобрать еще более выгодные условия бывает сложно.

В чем отличия рефинансирования от реструктуризации кредита

Хорошей альтернативой для заемщиков с просрочками по текущим кредитам или высокой долговой нагрузкой может стать реструктуризация кредита — альтернативный инструмент для снижения платежей или уменьшения сроков кредита. В чем отличия реструктуризации от рефинансирования, подробно рассмотрели в специальном материале «Известия».