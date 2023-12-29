Ставки сделали: к концу года средняя стоимость кредита превысила 26%

В декабре потребзаймы в РФ подорожали до 26%. Полная стоимость кредита (включает в себя не только ставку, но и дополнительные услуги, например страховки) за год выросла на 6,5 п.п. Об этом «Известиям» сообщили в «Финуслугах». Стоимость ссуд росла медленнее, чем ключевая — ее увеличили на 8,5 п.п., до 16% в 2023 году. Банки готовы временно отказаться от дополнительного заработка, но привлекать клиентов и поддерживать спрос на продукты. Впрочем, в январе ставки, скорее всего, увеличат, ожидают эксперты.

Как в 2023 году дорожали кредиты в России

С начала года средний размер полной стоимости кредита (ПСК) вырос на 6,5 п.п. Об этом «Известиям» сообщили в «Финуслугах». Если в январе показатель составлял 19,44%, то к 22 декабря он превысил 26%. При этом максимальный размер ПСК сейчас — 67%, уточнили в «Финуслугах».

В то же время ключевая с начала года увеличилась более чем вдвое — на 8,5 п.п., с 7,5 до 16%. Разница в росте ПСК и ставки ЦБ составляет 2 п.п. — это значит, что в будущем стоимость кредитов может вырасти на сопоставимую величину.

Стоимость кредита зависит в первую очередь от ставки по займу. Но помимо нее в расчет ПСК включается также оплата сопутствующих услуг, напомнил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Как правило, их стоимость не меняется в зависимости от ключевой ставки, уточнил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В частности, в показатель ПСК входит оплата страховки на всё время действия договора, рассказала аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом за последний год такие полисы подешевели на 1,2%.

Быстрее всего полная стоимость кредита росла в августе 2023 года, следует из данных «Финуслуг». Тогда ЦБ отменил ограничение на предельный размер этого показателя (послабления будут действовать до 31 марта 2024-го). Регулятор пошел на такие меры после внепланового повышения ключевой ставки до 12% 15 августа — чтобы ускорить трансмиссию своих решений в экономику.

Это сработало: только за август средняя ПСК выросла сразу на 1%, тогда как до этого в течение года она находилась в районе 19,5%.

С октября этого года банки, рекламируя свои продукты, обязаны указывать не только привлекательную ставку, но и ПСК. Причем полная стоимость должна стоять на первом месте. Но вряд ли новое требование к рекламе побудило банки снижать ПСК, заявила аналитик АЦ «Банки.ру» Инна Солдатенкова. В большей степени она зависит от ключевой ставки, инфляции, а также от ограничений к предельному размеру. Помимо того, влияние оказывает и ужесточение политики ЦБ в области макропруденциальных лимитов и надбавок, отметила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Справка «Известий» ЦБ ввел макропруденциальные лимиты (МПЛ) в 2023 году. Это ограничение на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН — соотношение среднемесячных платежей клиента по всем займам и среднемесячного дохода). Например, если ПДН = 80%, это значит, что человек тратит на погашение долгов более 80% своего заработка. Регулятор ужесточал эти требования несколько раз за год — в августе, октябре и ноябре. С 2024-го доля вновь предоставленных кредитов заемщикам с ПДН выше 50%, но ниже 80% сократится до 25% от общей суммы выдач конкретного банка. Такие меры снижают объемы выдач займов и процентные доходы банков, что стимулирует их увеличивать стоимость ссуд.

Как рост ставок влияет на рынок кредитования

ПСК продолжает рост вслед за ключевой ставкой, что приводит к сокращению кредитования в РФ. В ноябре по сравнению с октябрем его объемы уменьшились на 14%, а количество выданных займов — на 8%, сообщили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Такая динамика говорит о том, что средний чек по ссудам также становится меньше — за месяц показатель сократился со 194 тыс. до 180 тыс. рублей.

— Возможности для увеличения полной стоимости кредита при выросшей вдвое ключевой процентной ставке, конечно, остаются, — отметила Наталья Мильчакова.

Она пояснила: кредитный рынок, в том числе ипотечный, сильно перегрет, а требования к заемщикам всё время повышаются, поэтому очень вероятно, что ПСК у российских банков будет расти как минимум в течение первого полугодия 2024-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом банкам, чтобы поддерживать свои доходы и рассчитываться с вкладчиками, необходимо поддерживать спрос на кредиты, сказал Алексей Войлуков из АБР. Значит, займы всё же должны быть доступными. Поэтому повышать ставки дальше финансовые организации будут менее активно.

— Ряд игроков, заранее заложив в размер ПСК повышение ключевой, либо вообще не меняли полную стоимость кредита, либо увеличивали ее за счет удорожания дополнительных услуг (страхования, подписок и т.д.), а не размера процентных ставок, — отметила Инна Солдатенкова из «Банки.ру».

Даже если ЦБ снизит ключевую, кредитные условия вряд ли начнут стремительно смягчаться. Об этом говорит опыт 2022 года — при резком ослаблении регуляторного давления финансовые организации быстро пересмотрели ставки по вкладам, но в кредитные продукты закладывали экономическую неопределенность, не снижая их стоимость с той же скоростью, пояснил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Банки обычно меняют стоимость займов и условия по ним на основе собственных прогнозов динамики ставки ЦБ, отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, пока рынок все-таки уверен, что со второй половины 2024 года ключевая снизится.