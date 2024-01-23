Реструктуризация кредита — что это, кто может воспользоваться, как оформить

Иногда платежные обязательства становятся для заемщика непосильными. В таком случае банк может пойти навстречу клиенту и смягчить условия платежа — снизить процент, изменить график платежей или отключить дополнительные услуги. «Известия» рассказывают читателям, что такое реструктуризация кредита и когда можно ею воспользоваться.

Что такое реструктуризация кредита

Реструктуризация кредита — это изменение условий действующего кредитного договора между заемщиком и кредитором. Это может включать изменение срока кредита, процентной ставки, ежемесячного платежа или других условий кредита.

Реструктуризация может понадобиться в следующих ситуациях:

— если заемщик сталкивается с финансовыми трудностями, такими как потеря работы, снижение дохода или неожиданные расходы, реструктуризация может помочь уменьшить финансовую нагрузку и сделать платежи по кредиту более управляемыми;

— в ситуации, когда доход заемщика меняется, реструктуризация может предоставить возможность пересмотреть условия займа, чтобы получить лучшие условия или снизить срок выплаты кредита;

Отсутствие возможности выплатить кредит также может стать причиной для реструктуризации. Благодаря ей банк может предоставить другие варианты, такие как увеличение срока кредита, чтобы сделать ежемесячные платежи более доступными.

Процесс реструктуризации кредита обычно включает переговоры между заемщиком и кредитором, где обе стороны стремятся найти решение, которое удовлетворяет их интересы. Важно отметить, что реструктуризация кредита требует согласия обеих сторон и может быть выполнена только по взаимному соглашению. Рекомендуется также проконсультироваться с финансовым экспертом или юристом, чтобы получить надлежащие рекомендации и понять все последствия такого решения.

Рефинансирование и реструктуризация кредита — разница

Реструктуризация и рефинансирование — это два разных финансовых инструмента, которые позволяют заемщикам изменить условия своего кредита.

При реструктуризации меняются условия действующего договора между заемщиком и кредитором, включая сроки, ставки процента, ежемесячные платежи и т. д. При рефинансировании действующий кредит меняется на новый с более выгодными условиями, такими как более низкая процентная ставка, более длительный срок и т. д.

Цель реструктуризации кредита состоит в том, чтобы сделать текущий кредит более управляемым для заемщика, уменьшить его платежи или изменить условия согласно его финансовой ситуации. В то же время цель рефинансирования заключается в получении более выгодных условий кредита, таких как более низкая процентная ставка или снижение ежемесячных платежей.

Реструктуризация кредита включает переговоры между заемщиком и кредитором, где обе стороны соглашаются на изменение условий кредита. Рефинансирование подразумевает подписание нового кредитного договора или ипотеки с новым кредитором, который выплачивает существующий долг и предлагает новые условия кредита.

Оба этих инструмента могут помочь заемщику в управлении своими кредитами. Перед принятием решения рекомендуется внимательно изучить условия и последствия применения каждого из них и проконсультироваться с финансовым экспертом, чтобы принять наилучшее решение, основанное на индивидуальной ситуации заемщика.

Как оформить реструктуризацию кредита

Банк вправе отказать должнику в реструктуризации задолженности. Для применения такого инструмента должны быть основания, к примеру, сокращение на работе или уменьшение заработной платы, уход в декрет, временная или окончательная потеря трудоспособности, призыв в армию, выход на пенсию. Обстоятельства необходимо подтвердить документально. Кроме того, кредитные организации потребуют сведения о текущей финансовой ситуации, например, справки о доходах.

Кредитор может предложить разные варианты решения — увеличение срока кредита, снижение процентной ставки или изменение суммы ежемесячного платежа. Будьте готовы к обсуждению и возможным изменениям условий. Возможно, вам придется пройти несколько раундов переговоров, чтобы достичь соглашения.

После достижения соглашения с кредитором составляется новый договор, отражающий измененные условия кредита.

Для заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, предусмотрен еще один инструмент — кредитные каникулы. «Известия» рассказали, как они действуют и кто может оформить.