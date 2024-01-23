Не в части: закон о регулировании сервиса рассрочки должен быть принят к 1 июня

В ближайшее время ЦБ должен представить законопроект о регулировании сервиса рассрочки. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора, норматив планируется принять к 1 июня. Этот рынок действительно нуждается в регулировании, поскольку с точки зрения защиты прав потребителей финуслуг сейчас находится, по сути в «серой зоне». Такой вывод изложен в докладе проекта Народного фронта «За права заемщиков», который планируется направить в Центробанк. Во время мониторинга эксперты ОНФ выявили, что, хотя услугу, как правило, оказывают финансовые организации, сервис не попадает под действие законов, которые защищают права клиентов при классическом кредитовании. Люди, которые пользуются сервисами оплаты частями не могут отказаться без потерь от допуслуг, не имеют информации о штрафах и комиссиях, и даже существует риск, что их долг перейдет к нелегальным коллекторам. BNPL-провайдеры в свою очередь просят ЦБ «не душить» удобный для пользователей сервис жесткими регуляторными рамками.

Ответственное поручение?

Как заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, законопроект о регулировании сервиса рассрочки нужно принять к 1 июня, его детали еще уточняются. Поэтому пока можно оперировать только информацией, которую ранее, в том числе нашей редакции, сообщали представители Центробанка, а также источники, близкие к регулятору.

Так, предполагается, что если продукт предоставляется кредитной организацией, а также возникает процент, то его могут отнести к классическим кредитным. В случае других сервисов ЦБ планирует урегулировать ситуацию с договорами, чтобы в них обязательно были прописаны механизмы защиты прав потребителей финуслуг. Также планируется ввести обязательство передачи информации о рассрочке в Бюро кредитных историй, чтобы эта задолженность могла учитываться при определении долговой нагрузки.

Правда, в пресс-службе Центробанка сказали, что комментарии по этому поводу пока преждевременны. Но сообщили, что при работе над документом рассматриваются все предложения — Банка России, участников специальной рабочей группы, в которую входят как банки, так и операторы рассрочки, иных экспертов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Своими выводами и предложениями, которые сделаны на основании мониторинга продукта, называемого рассрочкой BNPL (buy now pay later — «купи сейчас, заплати потом»), с ЦБ планируют поделиться и эксперты ОНФ. В ходе исследования были проанализированы отзывы пользователей шести крупных сервисов, реакция операторов на них, а также правовая оценка документов платформ с точки зрения баланса интересов сервиса и потребителя («Известия» ознакомились с документом).

В результате был выявлен ряд проблемных вопросов, решение которых невозможно без введения регулирования сферы рассрочки. Прежде всего, в законодательстве сейчас в принципе отсутствует понятие «BNPL» (и/или «рассрочка BNPL»), а также не определен круг лиц, имеющих право на оказание соответствующих услуг. Нет и утвержденных характеристик продукта, при этом принцип покупки в моменте и оплате в будущем, по сути, соответствует любому кредитному.

Однако во взаимоотношениях с потребителем используется договор поручения, когда в соответствии с Гражданским кодексом одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой (доверителя) определенные юридические действия. Получается, что под действие закона о потребкредите, который регулирует взаимоотношения между финансовой организацией и заемщиком, в том числе с точки зрения защиты его прав, это соглашение не попадает.

Вопреки сложившейся практике, поддерживаемой ЦБ, когда рассрочка в формате BNPL должна предоставляться нефинансовыми организациями, одними из наиболее заметных игроков в этом сегменте выступают организации кредитные. Поэтому неудивительно, что проведенный во время мониторинга опрос потребителей показал, что различия между продуктами банка и сервиса BNPL-рассрочки они не видят. Соответственно люди не осознают, кто регулирует эту сферу, куда жаловаться и как можно защитить свои права.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Стоит отметить, что нелегальные кредиторы также в большинстве случаев стараются заключать с жертвами договоры, отличные от кредитных (договоров займа). Таким образом у потребителей возникает проблема с категорированием компаний. Этим могут воспользоваться и нелегальные кредиторы, назвав свои действия предоставлением «рассрочки BNPL», — пояснил «Известиям» глава регионального блока проекта «За права заемщиков» ОНФ Галактион Кучава.

Со всеми тяжкими

Кроме того, при оплате частями потребители не имеют возможности отказаться от дополнительных услуг, которые зачастую автоматически подключаются при оформлении рассрочки. Сделать это можно лишь впоследствии, при этом комиссия потребителю не возвращается, указывается в докладе ОНФ. При классическом кредитовании, согласно вступившим в силу поправкам, заемщик может в течение 30 дней отказаться от любых дополнительных услуг, работ, товаров, и все уплаченные за них деньги ему должны вернуть. Также в докладе отмечается проблема ненадлежащего информирования о размерах комиссий за дополнительные услуги и штрафах.

Отдельный блок вопросов возникает в связи с полным игнорированием устоявшихся правил взыскания просроченной задолженности, подчеркивается в докладе. Так, пользователи сервиса рассрочки не могут отказаться от уступки прав требования любым третьим лицам (сторонним взыскателям), поскольку такая возможность отсутствует в договорах.

— Более того, в проанализированных договорах предусмотрено право передачи (уступки) прав (требований) третьим лицам. Уточнение о том, к какой категории должны относиться эти третьи лица, отсутствует. Это создает риск участия в процессе взыскания задолженности нелегальных коллекторов, — пояснил Галактион Кучава.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Также, как выяснилось в ходе мониторинга сервисов рассрочки, в этом сегменте отсутствуют какие-либо ограничения в способах взаимодействия с гражданами при взыскании задолженности. Как известно, при классическом кредитовании коллекторы и службы взыскания не имеют право звонить больше определенного количества раз, в строго отведенное время и т.д.

Справка «Известий» Какие сервисы попали в мониторинг: 1. «Подели» (ООО «А-4 Технологии», АО «Альфа-Банк»); 2.​ «Плати частями» (ООО «Центр новых финансовых сервисов», ПАО «Сбербанк»); 3.​ «Яндекс сплит» (ООО «Яндекс Пэй», «Яндекс»); 4.​ «Долями» (ООО «Т-Покупки», АО «Тинькофф Банк»); 5.​ «Частями» (ПАО «Совкомбанк»); 6.​ «OZON Рассрочка» (ООО «ОЗОН БАНК»).

На основе сближения

Единственно верным решением всех проблем эксперты ОНФ считают сближение законодательства о потребкредитовании и законодательства, регулирующего услуги рассрочки.

— В частности, необходимо предусмотреть требования к информированию потребителей и содержанию договора, порядок внесения изменений в договоры, порядок и особенности передачи прав требований третьим лицам и уведомления потребителя об этом, право потребителя досрочно погашать долг, ограничение размера штрафов за просрочку, возможность потребителя отказаться от заключения договора и т.д., — рассказал Галактион Кучава.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но, как считают в ОНФ, разумно сохранить баланс вводимых требований и сопутствующих им расходов со стороны операторов, чтобы предотвратить в дальнейшем возложение этих трат на потребителя или уход сервисов с рынка.

Также, по мнению правозащитников, необходимо предусмотреть пропорциональный подход к направлению данных в бюро кредитных историй. Зачастую величина рассрочки в формате BNPL составляет незначительную сумму — несколько тысяч рублей. Размеры платежей в погашение, соответственно, еще меньшую сумму. Таким образом направление информации о платеже в БКИ по стоимости затрат может превысить его размер.

Возможно, по мнению экспертов ОНФ, целесообразно установить нижнюю границу для направления данных в БКИ (например, от 5 тыс. рублей) или изменить периодичность отправки данных (не при каждом платеже, а лишь в начале и в конце срока действия рассрочки).

«Известия» обратились за комментариями ко всем сервисам, которые попали в мониторинг. В пресс-службе «Яндекса» отметили, что находятся в активном диалоге с ЦБ и рассчитывают, что проект регулирования BNPL-сервисов будет обсуждаться с игроками рынка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алекасндр Казаков

— Надеемся, что выработанные совместно с отраслью меры позволят соблюсти баланс между развитием высокотехнологичных финансовых инструментов и защитой прав потребителей финансовых услуг, — подчеркнули в «Яндексе».

Там пояснили, что если процесс покупки в BNPL будет «утяжелен» и перестанет быть простым и бесшовным для пользователя — это может критически повлиять на удобство, и, как результат, будущее всего рынка. В частности, это может стать негативным фактором и для продавцов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, уточнили в пресс-службе «Яндекса».

— Уверены, что BNPL-рынку необходимо ответственное регулирование. Самым эффективным для BNPL будет установить максимальные срок и сумму, обязательность частичной оплаты товара или услуги потребителем за свой счет, запрет на дифференциацию стоимости товара. Необходимо установить и основные принципы работы BNPL-провайдеров в части мисселлинга и ценовых манипуляций, штрафов и скрытых комиссий, коллекшена, а также учитывать базовые принципы «знай своего клиента», например, что сервисом воспользовался совершеннолетний, — отметили в сервисе «Долями» — одном из BNPL-провайдеров.

Опрошенные «Известиями» эксперты не сомневаются, что регулирование рынка рассрочки неизбежно. По мнению управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, рост рынка BNPL в конечном итоге выльется в ужесточение требований к участникам и их законодательное закрепление. Юрист считает, что появятся и нормативные акты ЦБ, регламентирующие условия предоставления услуги, а также реестр таких сервисов, исключение из которого будет означать прекращение деятельности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов согласен, что выводы экспертов ОНФ о регулировании рынка правильны и своевременны. По его словам, в условиях роста задолженности, высоких ставок и недостаточной финграмотности потребителей финуслуг люди попадают в зону риска при использовании сервисов рассрочки.

— Не исключено, что они столкнутся с непредвиденными обстоятельствами, которые могут всплыть после получения такой новомодной услуги. Чем более жесткими будут требования и чем более конкретно в законах прописана ответственность за их невыполнение, тем лучше для конечных потребителей услуг, — сказал эксперт.

Он уверен, что регулирование для сервисов с идентификацией и создание условий для большей прозрачности предложений — наиболее актуальная постановка вопроса.

А доцент кафедр инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров уверен, что жесткое регулирование на рынке рассрочки преждевременно, поскольку он сам по себе еще очень мал. По мнению эксперта, сначала нужно дать сегменту развиться и дождаться роста, а потом вводить регулирование. Впрочем, и он согласен, что права потребителей при использовании сервисов BNPL должны быть защищены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов