Потребкредит дадут на новых условиях: кто получит отказ в 2024 году

Потребительский кредит позволяет гражданам быстро закрыть текущие нужды. В 2023 году Центральный банк (ЦБ) пять раз повышал ключевую ставку. Ее размер напрямую влияет на процент, под который коммерческие банки получают кредиты у ЦБ. Когда ключевая ставка повышается, растет и процент , под который россиянин может взять деньги в долг у банка. Из данных опроса сервиса защищенных покупок CosmoVisa следует, что каждый третий россиянин, обратившийся в банк за потребительским или ипотечным кредитом, получал отказ в 2023 году. На каких условиях будут выдаваться потребкредиты в 2024 году — в материале «Известий».

Что такое потребительский кредит

В широком значении потребительский кредит — это любой заем, выдающийся частным клиентам на потребительские нужды: покупка техники, мебели, оплата путешествий или свадеб . В широком смысле ипотека и автокредит также считаются потребительскими займами, которые предоставляются на особых условиях: полученные деньги можно потратить только на обозначенную в кредитном договоре цель. Потребкредит — это заем частному лицу без первоначального взноса, залога и обязательного страхования. К концу 2023 года россияне взяли кредитов на рекордную общую сумму 34,8 трлн рублей.

Всю первую половину 2023 года рынок кредитования рос, но после серьезного повышения ЦБ ключевой ставки в августе, ноябре и декабре наступило охлаждение спроса, рассказала в беседе с «Известиями» юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар.

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— Поскольку банки соответственно были вынуждены повысить ставки по своим кредитным предложениям, скорее всего, в ближайшие месяцы нового 2024 года наступит вынужденное охлаждение разогретого рынка кредитования, — уточнила эксперт.

Потребительское кредитование есть практически в каждом банке или кредитно-финансовой организации. Исключение — те, что работают только с корпоративными клиентами или кредитными картами. При выборе банка для выдачи потребкредита важно оценить процентную ставку, срок, максимальную сумму, тип кредитования и условия для отсрочки или уменьшения платежа.

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Правила выдачи кредита физическим лицам в 2024 году

Банк России установил на I квартал 2024 года более жесткие лимиты по выдаче потребительских кредитов. Представители регулятора связали решение с необходимостью ограничить закредитованность граждан. Осенью 2023 года ЦБ уже вводил лимиты на выдачу новых ссуд заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) в 80% и выше, что позволило значительно сократить число вновь выданных кредитов. В IV квартале 2023 года лимиты расширили на заемщиков с ПДН 50–80%, говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что условия для кредитования населения во II квартале 2024 года будут обсуждаться в феврале исходя из динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

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Потребительский кредит: кто получит отказ с 1 января 2024 года

В 2023 году больше трети россиян (36%) получали отказ при обращении в банк за кредитом, при этом чаще всего это происходило при запросе потребкредита. Подавляющее большинство тех, кому не предоставили ссуду, не знают причины отказа. При этом 52% отметили, что допускали просрочку по выплате займов, свидетельствуют данные сервиса защищенных покупок CosmoVisa. Наиболее популярными причинами отказа в кредитовании оказались нехватка доходов для обслуживания кредита и плохая кредитная история, свидетельствует опрос компании.

С 1 января 2024 года для банков начнут действовать новые ограничения по кредитованию клиентов со средней и высокой долговой нагрузкой. Самые жесткие условия затронут сегмент кредитных карт. Допустимая доля потребкредитов, которые банки смогут предоставить клиентам с высоким показателем долговой нагрузки, снижена с текущих 30% до 25% от квартального объема выдач. Предельный лимит на выдачу кредитных карт той же группе заемщиков сократится с 20% до 10% выдач. В числе нововведений — предоставление кредитных каникул для граждан, оказавшихся в сложной ситуации. В случае, если их доход упал на 30% и более, появится возможность отсрочить погашение займа на срок до полугода.

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Кроме того, с 2024 года банки обязуются извещать физлица о том, что у них есть риск неисполнения обязательств перед кредитной организацией и последующих штрафов. Правило действует, если показатель долговой нагрузки заемщика выше 50%, а деньги взяты в банке или микрофинансовой организации.

В большинстве случаев процесс кредитования состоит из четырех этапов. Прежде всего гражданин должен заполнить кредитную заявку, указав свои персональные данные, информацию о доходе и трудоустройстве, сумму и срок погашения, уплаты процентов. На этапе рассмотрения заявки заемщика банк проверяет достоверность предоставленной им информации, оценивается платежеспособность и кредитная история заемщика.