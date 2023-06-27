Кто и как может получить кредитные каникулы в 2023 году

В конце мая правительство утвердило лимиты для получения кредитных каникул по ряду займов и ипотеке. Заемщики имеют право обратиться в банки за отсрочкой до 31 декабря 2023 года. Кому банк предоставит льготный период и для каких кредитов он действует — рассказывают «Известия».

Что такое кредитные каникулы

Кредитные каникулы — это один из вариантов реструктуризации долга, при котором заемщик на несколько месяцев освобождается от платежей. Для оформления отсрочки нужна уважительная причина: существенное снижение дохода, потеря трудоспособности или мобилизация. Эта мера позволят обойтись без санкций от банка и сохранить положительную кредитную историю.

Как правило, в этот период банк продолжает начислять проценты по кредиту, но вносить платежи необязательно. После завершения кредитных каникул размер ежемесячного платежа остается прежним, а срок выплаты продлевается на срок, необходимый для погашения всей суммы долга.

Правила оформления кредитных каникул в 2023 году

Механизм кредитных каникул был введен в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса и возобновлен в марте 2022 года. Тогда право на кредитные каникулы получили граждане, чей доход упал после введения санкций, а с началом мобилизации — все участники спецоперации.

Сейчас есть три варианта: ипотечные каникулы по общим правилам, антикризисные кредитные каникулы и кредитные каникулы для участников СВО. Кредитные каникулы распространяются на заемные средства, которые были выданы до 1 марта 2022 года. При этом учитывается начальная сумма кредита, а не текущий долг. Льготный период займа составляет до шести месяцев.

Кто может получить кредитные каникулы в 2023 году

Отсрочку, в частности, могут получить индивидуальные предприниматели, граждане по ипотечным и автокредитам, если их доходы упали минимум на 30% по сравнению с прошлым годом на момент подачи заявки. Условия и порядок оформления каникул в зависимости от вида кредита несколько отличаются.



Так, для ипотечников обязательным условием является кредит, взятый на строящееся или единственное жилье. Однако если, помимо этой квартиры, на заемщика оформлено другое жилье, то получить отсрочку нельзя.

Лимиты по ипотеке разнятся в зависимости от региона. В Москве это 6 млн рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах Дальневосточного федерального округа — 4 млн рублей, по остальным регионам России — 3 млн рублей.

По автокредитам начальная сумма не должна превышать 700 тыс. рублей, для ИП — 350 тыс. рублей, по потребительским кредитам — 300 тыс. рублей, а по кредитным картам — 100 тыс. рублей. Что важно, антикризисные каникулы можно получить по всем видам кредитов и займов при условии отсутствия ипотечных обязательств перед банком. Например, если у заемщика несколько кредитов, он может запросить отсрочку по каждому из них.

Кредитные каникулы для мобилизованных и участников СВО

Особые условия действуют для мобилизованных и других участников спецоперации. Кредитные каникулы распространяются на все их кредиты и займы, которые были оформлены до начала участия в СВО, включая ипотеку, кредитные карты и микрозаймы. При этом размеры кредитов и их количество значения не имеют.

Особенность кредитных каникул для этой категории заемщиков также заключается в том, что отсрочка предоставляется не на полгода, как для остальных, а на весь срок службы по контракту или участия в спецоперации. Плюс еще 30 дней дается по завершении службы.

Как оформить кредитные каникулы в 2023 году

Чтобы оформить отсрочку, понадобится заявление в банк с указанием причины, по которой понадобились каникулы, даты их начала, длительности и приемлемого платежа. Помимо заявления, надо предъявить документы, подтверждающие наличие оснований для кредитных каникул. Это может быть справка о доходах, больничный, справка о постановке на учет в центре занятости, свидетельство о рождении ребенка.

Для граждан, на которых оформлен ипотечный кредит, также понадобится выписка из Росреестра.

Участники спецоперации могут подать заявление кредитору лично, либо другим способом, прописанным в договоре, например, по электронной почте. К нему нужно приложить выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата. Либо попросить банк самостоятельно запросить данные от Министерства обороны, которые получает налоговая служба.

Согласно разъяснениям Центробанка, если военнослужащий не может сам подать документы, это могут сделать его родственники на основании документов, подтверждающих родство, или любой другой человек по доверенности.

Может ли банк отказать в кредитных каникулах

Если соблюдены все условия, предусмотренные законом для предоставления отсрочки, то банк не может отказать в кредитных каникулах. Другие варианты рефинансирования кредита могут быть предложены только в том случае, если заемщик не подходит под установленные критерии. Но это решение уже находится на усмотрении банка.

Ранее «Известия» писали, что созаемщики смогут обращаться за кредитными каникулами на постоянной основе.