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В ЦБ заявили о возможности созаемщикам обращаться за кредитными каникулами на постоянной основе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ко второму чтению в Госдуме в законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе планируется внести поправку, которая наделяет правом обращаться за этой льготой созаемщикам, а также заемщикам, несущим субсидиарную ответственность, если к ним обратился кредитор. Об этом в интервью «Известиям» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка Михаил Мамута.

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Также, по его словам, в текущей концепции обсуждается возможность для человека брать каникулы один раз по одному потребительскому кредиту в случае сложной жизненной ситуации или других случаев, установленных законом. При этом если человек закроет реструктуризированный кредит, возьмет новый и опять окажется в сложной ситуации, то сможет еще раз прибегнуть к послаблению от банка.

«Но банк ничего не теряет ни финансово, ни репутационно — только приобретает дополнительную лояльность заемщика, который с высокой вероятностью спасается от дефолта и банкротства», — убежден Михаил Мамута.

Он напомнил, что законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе прошел первое чтение в конце прошлого года.

«Были определенные замечания и предложения со стороны министерств, банков, в том числе связанных с процедурой предоставления. Очень рассчитываю, что поскольку законопроект доработан с учетом всех предложений и он крайне полезен, то он будет принят в эту сессию», — подытожил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Михаила Мамуты «Известиям»:

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