Минивэн Forthing M7 вышел на российский рынок

Компания Ixen Motors Rus начала продажи минивэна Forthing M7. Новинка предлагается в единственной комплектации стоимостью 5,5 млн рублей. Об этом 25 января сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на «Цена Авто».

Производство минивэнов Forthing M7 для России стартовало в КНР осенью прошлого года. Длина модели составляет 5170 мм при колесной базе 3198 мм. Новинка оказалась на 30 мм длиннее Mercedes-Benz V-Class в версии с увеличенной колесной базой. В салоне предусмотрено семь мест (компоновка 2+2+3).

Под капотом установлен двухлитровый двигатель мощностью 224 л.с., который работает с 8-ступенчатым автоматом ZF. Привод только задний. Правая боковая дверь оборудована функцией электропривода, для пассажиров второго и третьего рядов предусмотрен отдельный кондиционер. Минивэн получил светодиодную оптику, интерьерную подсветку, панорамный люк, камеру заднего вида и парктроники, а также 12-дюймовый центральный экран.

В линейку Forthing на российском рынке также входят минивэн Yacht и кроссовер T5 Evo.

24 января в России начались продажи машин китайской марки Haima. Первый автомобиль марки, кроссовер 8S, был продан в Республике Хакасия.

По данным агентства «Автостат» по состоянию на середину января, доля автомобильных дилеров, которые представляют китайские бренды в России, за год увеличилась в два раза. Если в январе 2023-го она составляла 33,3%, то к январю текущего года выросла до 60,4%.