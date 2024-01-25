В России продали первый автомобиль вернувшейся в страну марки Haima

В России начались продажи автомобилей китайской марки Haima. Первый автомобиль марки, кроссовер 8S, был продан в Республике Хакасия. Об этом 24 января в своем Telegram-канале сообщила компания «МВЛ Авто», которая является официальным дистрибутором марки в РФ.

Кроссовер Haima 8S оснащен турбомотором 1.6 мощностью 195 л.с. (293 Нм) в связке с шестидиапазонным «автоматом», разгон автомобиля до «сотни» занимает 7,8 секунды, привод только передний. Размеры автомобиля схожи с Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas Pro.

В список оснащения автомобиля входят панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, бесключевой доступ, 12-дюймовый экран, четыре динамика аудиосистемы и другие опции. Стоимость машины в зависимости от комплектации составляет от 3,2 млн до 3,4 млн рублей.

Помимо 8S, в модельный ряд марки входит минивэн Haima X7 длиной 4,8 м, оснащенный аналогичной силовой установкой. Автомобили Haima ранее поставляли в России с 2011 по 2016 год. О планах по возвращению марки на российский рынок стало известно весной прошлого года.

По данным агентства «Автостат» по состоянию на середину января, доля автомобильных дилеров, которые представляют китайские бренды в России, за год увеличилась в два раза. Если в январе 2023-го она составляла 33,3%, то к январю текущего года выросла до 60,4%.