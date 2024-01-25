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Киев внес работающую в России шведскую ESAB в список «спонсоров войны»

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины внесло шведскую компанию по производству сварочного оборудования Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) в перечень «международных спонсоров войны». Об этом агентство сообщило 25 января на своем сайте.

НАПК обвинило компанию в том, что она продолжает работать в России, содержит там свои заводы и поставляет товары через систему госзакупок российскому «Газпрому».

Там напомнили, что ESAB работает в РФ уже более 20 лет и создала в стране более 6 тыс. рабочих мест. Кроме того, в агентстве указали, что в рамках российской программы импортозамещения на заводах компании производят российские сварочные материалы, электроды и флюсы.

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В середине января агентство сообщило о внесении в список «спонсоров войны» 50 компаний. В перечень в том числе была включена американская сеть ресторанов быстрого питания Subway.

Агентство регулярно пополняет реестр «спонсоров войны». В ноябре в нем оказалась швейцарская компания Nestle. Как указали в ведомстве, компания не выполнила обещаний по выводу бизнеса из России и полки магазинов всё еще полны товаров. Также в реестр попала немецкая компания Knauf. Компания заплатила в бюджет РФ $117 млн и «дала понять, что не видит причин покидать рынок», заявили в НАПК.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российскими властями вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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