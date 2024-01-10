Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава Союза фермеров обвинил власти ФРГ в незнании проблем населения
Мир
«Известия» пообщались с ищущими пропавшую в Турции россиянку спасателями
Происшествия
Спасатели эвакуировали 32 человека с канатной дороги в Домбае
Армия
Эксперт назвал преимущества новых российских беспилотников «Куб»
Мир
Консульство Украины в Лондоне призвало граждан страны встать на воинский учет
Мир
Президент Литвы объявил о передаче Украине бронетранспортеров М577
Происшествия
Российская система ПВО сбила беспилотник над Волгоградской областью
Политика
Эксперт заявил о большом значении визита Путина на Чукотку для всей страны
Общество
Юрист допустил уголовное наказание для Ивлеевой за неуплату налогов
Общество
Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах строить рыбзаводы
Мир
Финские власти планируют продлить закрытие границы с Россией на месяц
Общество
Прокуратура обжаловала отказ суда арестовать оскорбившего русских девушек блогера
Экономика
Глава Росптицесоюза исключила снижение цен на яйца
Общество
Специалисты МЧС спасли находившихся в тайге четыре месяца охотников
Экономика
Мосбиржа оценила вложения в биржевые фонды денежного рынка более чем в 200 млрд рублей

Украина внесла в список «спонсоров войны» американскую Subway

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило 10 января о внесении в список «международных спонсоров войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway.

Причиной названа то, что компания продолжает работать в России.

«НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны. Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ», — отмечается в Telegram-канале агентства.

В ведомстве полагают, что список «международных спонсоров войны» является средством для достижения цели НАПК — ухода международного бизнеса из России.

Ранее, 20 декабря, в список внесли китайскую железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC). Компания строит станции метро, мосты и автомагистрали в России.

Так, российское подразделение корпорации ООО «Сиарсиси РУС» участвовало в строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

До этого, 17 декабря, НАПК приостановило статус австрийского Raiffeisen Bank как «спонсора войны». По данным Reuters, это связано с тем, что взамен Австрия согласилась снять вето на 12-й пакет антироссийских санкций.

Той же монетой: с уходом зарубежных брендов рекламная активность в блогосфере выросла
Как поменялось продвижение в социальных сетях

В ноябре в реестре оказалась швейцарская компания Nestle.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российскими властями вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024