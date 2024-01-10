Украина внесла в список «спонсоров войны» американскую Subway

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило 10 января о внесении в список «международных спонсоров войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway.

Причиной названа то, что компания продолжает работать в России.

«НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны. Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ», — отмечается в Telegram-канале агентства.

В ведомстве полагают, что список «международных спонсоров войны» является средством для достижения цели НАПК — ухода международного бизнеса из России.

Ранее, 20 декабря, в список внесли китайскую железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC). Компания строит станции метро, мосты и автомагистрали в России.

Так, российское подразделение корпорации ООО «Сиарсиси РУС» участвовало в строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

До этого, 17 декабря, НАПК приостановило статус австрийского Raiffeisen Bank как «спонсора войны». По данным Reuters, это связано с тем, что взамен Австрия согласилась снять вето на 12-й пакет антироссийских санкций.

В ноябре в реестре оказалась швейцарская компания Nestle.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российскими властями вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.